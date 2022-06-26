Гидравлическая тележка, таль, штабелер — что необходимо складу?

Штабелер – это один из самых компактных и надежных видов складской технической продукции, которая предназначена для спуска специальных поддонов, а также при использовании самоходных машинаторов их транспортировка в отдельные места. Заказать такое оборудование для склада можно тут https://Advanta-Ufa.ru. На сегодняшний день можно выделить несколько разновидностей штабелеров, а именно:

1) Гидравлические либо их еще называют ручные – разновидность техники склада, которая является наипростейшим и очень популярным в использовании. Для чего же они применяются? Зачастую ручные штабелеры используют для поднятия и дальнейшего перемещения различного типа груза, который запакован в полиэтиленовые покрышки. С помощью технологии гидравлического усиления подъем груза становится очень легким и надежным. Ко всему этому стоит добавить, что в таком случае необходимо использовать ручное накачивания при помощи скоростных режимов, которых на этом штабелере насчитывается два.

2) Следующим типом является электрической. Механизм действия электрического элемента складской техники очень похож на предыдущий, то есть гидравлический, но имеет свои особые черты в работе. В первую очередь, это электропривод, который питается от аккумулятора. Благодаря своей универсальности в применении электрический штабелер может также быть с ручным приводом подъема груза, что в свою очередь еще раз подчеркивает его уникальность.

3) Очень интересным является самоходный штабелер. По факту такой тип еще называют техническим погрузчиком, поскольку он имеет возможность двигаться и перетаскивать груз, что отличает его перед иными разновидностями такого рода устройств. Стоит обратить внимания, что самоходный тип складской техники является профессиональным оборудованием и его используют только большие либо средние складские специалисты. Также такие штабелеры имеют большегрузные колеса, что позволяет им быстрее перемещать груз. Иногда в конструкции такого штабелера может встретиться кабинка оператора, расположена сбоку либо снизу устройства. Благодаря кабине оператора, штабелер способен выдержать максимум больших тяжестей и улучшить свою производительность.

С помощью больших грузных колес штабелер может выдерживать очень большие нагрузки и их в частности при таком перемещении, и используют работники, улучшая при этом функциональность устройства. При выборе такого рода колес обратите внимания на присутствия кронштейна, внутреннего диска и наличия либо отсутствия тормоза.