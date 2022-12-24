Главные особенности неврозов

Невроз, также известный как психоневроз представляет собой психические расстройства, вызывающие у человека страдания и функциональные нарушения.

Тревога, депрессия, а также другие чувства несчастья или страдания, которые несоразмерны настоящим обстоятельствам жизни человека – признаки расстройства.

Что такое невроз

Это группа психических заболеваний, характеризующихся чрезмерной тревожностью, которая описывается как ощущение беспокойства или страха по поводу возникновения чего-то неприятного.

Лечение неврозов назначается людям, у которых наблюдается преувеличенная тревожная реакция на бытовые ситуации. У невротических людей она часто усилена и несоразмерна тому, что происходит на самом деле.

Какие симптомы невроза

Если человек не уверен, есть ли у него невроз, следует подумать, были ли у него какие-либо из следующих симптомов:

тревога без видимых причин;

беспокойство и чувство вины;

склонность к негативным эмоциям и реакциям;

гнев и раздражительность;

низкая самооценка;

плохая реакция на стресс;

повседневные обстоятельства интерпретируются как опасные;

депрессия;

нестабильность эмоций

Конечно, эти признаки не всегда говорят о том, что человек невротик. Однако если поведение со временем становится постоянным и более навязчивым, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту по психическому здоровью.

Основные причины неврозов

Одной из психогенных причин невротических расстройств является неспособность реагировать на раздражители внешней среды, что порождает стресс. Низкая стрессоустойчивость и высокая восприимчивость даже к вещам, которые не вызывают патологической реакции психики у более сильных людей, могут быть первопричиной неадекватной реакции.

Сильное внешнее раздражение, с которым трудно справиться даже людям с «крепкой психикой», является второй причиной невроза. К таким раздражителям относятся хронический стресс на работе, ссоры дома, бытовые неурядицы, проблемы со здоровьем, потеря близких, финансовые трудности и так далее. Переутомление, недостаточный отдых, невозможность расслабиться – все это способствует развитию невроза.

В зависимости от степени выраженности расстройств составляется поэтапная схема, сочетающаяся с аппаратными техниками, сеансами психотерапии, подбираемыми опытными профессионалами настолько рационально, что выздоровление пациента происходит в кратчайшие сроки.

Обязательно обращайтесь только к проверенным и квалифицированным врачам. Чем раньше вы или ваши близкие начнете лечение в клинике, тем быстрее пройдет путь выздоровления и возвращения к полноценной жизни.