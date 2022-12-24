Главные особенности неврозов

Невроз, также известный как психоневроз представляет собой психические расстройства, вызывающие у человека страдания и функциональные нарушения.
Тревога, депрессия, а также другие чувства несчастья или страдания, которые несоразмерны настоящим обстоятельствам жизни человека – признаки расстройства.
Что такое невроз
Это группа психических заболеваний, характеризующихся чрезмерной тревожностью, которая описывается как ощущение беспокойства или страха по поводу возникновения чего-то неприятного.
Лечение неврозов назначается людям, у которых наблюдается преувеличенная тревожная реакция на бытовые ситуации. У невротических людей она часто усилена и несоразмерна тому, что происходит на самом деле.
Какие симптомы невроза
Если человек не уверен, есть ли у него невроз, следует подумать, были ли у него какие-либо из следующих симптомов:
- тревога без видимых причин;
- беспокойство и чувство вины;
- склонность к негативным эмоциям и реакциям;
- гнев и раздражительность;
- низкая самооценка;
- плохая реакция на стресс;
- повседневные обстоятельства интерпретируются как опасные;
- депрессия;
- нестабильность эмоций
Конечно, эти признаки не всегда говорят о том, что человек невротик. Однако если поведение со временем становится постоянным и более навязчивым, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту по психическому здоровью.
Основные причины неврозов
Одной из психогенных причин невротических расстройств является неспособность реагировать на раздражители внешней среды, что порождает стресс. Низкая стрессоустойчивость и высокая восприимчивость даже к вещам, которые не вызывают патологической реакции психики у более сильных людей, могут быть первопричиной неадекватной реакции.
Сильное внешнее раздражение, с которым трудно справиться даже людям с «крепкой психикой», является второй причиной невроза. К таким раздражителям относятся хронический стресс на работе, ссоры дома, бытовые неурядицы, проблемы со здоровьем, потеря близких, финансовые трудности и так далее. Переутомление, недостаточный отдых, невозможность расслабиться – все это способствует развитию невроза.
В зависимости от степени выраженности расстройств составляется поэтапная схема, сочетающаяся с аппаратными техниками, сеансами психотерапии, подбираемыми опытными профессионалами настолько рационально, что выздоровление пациента происходит в кратчайшие сроки.
Обязательно обращайтесь только к проверенным и квалифицированным врачам. Чем раньше вы или ваши близкие начнете лечение в клинике, тем быстрее пройдет путь выздоровления и возвращения к полноценной жизни.