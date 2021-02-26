Голландские семена овощей оптом и в розницу с доставкой почтой по всей Украине

Обустраивая огород впервые, стоит выбирать овощи, которые легко выращивать и будут приносить удовлетворительный урожай даже начинающему огороднику. Любители натуральных овощей часто не хотят разводить собственный огород из-за страха, что урожай будет несоизмерим с затраченными усилиям. Тем не менее, обзаведясь достаточной теоретической базой, а также приобретя семена почтой https://dsh.com.ua/semena-ovoshchey/, вы без проблем нивелируете всяческие риски, и завершите сезон с большим количество овощей.

Пока мы не наберемся опыта выращивания растений, стоит выбирать овощи, не предъявляющие высоких требований и не требующие трудоемкого ухода. Вопреки внешнему виду, для выращивания овощей не нужны большие грядки. Достаточно нескольких небольших грядок в саду на заднем дворе, чтобы отведать блюда из свежих овощей. Лучше всего подойдут сорта овощей, которые смогут выдержать ошибки неопытных садоводов и при этом дать хороший урожай. Выбирайте быстрорастущие растения. Тогда работа, которую вы затратите на них, будет быстро вознаграждена урожаем. К легким для выращивания овощам относятся: салат, редис, чеснок, укроп, морковь, петрушка, огурцы.

Салат из овощей

Быстрый урожай и удовлетворение начинающим садоводам принесут листовые овощи для салатов: салат, руккола, салат ягненка, садовый укроп, шпинат. Эти овощи быстро растут и их можно сеять из семян.

Салат можно сажать или сеять в любое время. Начинаем ранней весной. Салат растет настолько быстро, что подходит для заполнения промежутков между другими овощами. Любит песчаные земли, подкормленные навозом. У салата нет особых требований к местоположению. Хорошо растет как в солнечном, так и в затененном месте. Однако в жаркую погоду лучше беречь от солнца. Салат — растение однолетнее. Поэтому постепенный посев и постепенный сбор урожая лучше. Благодаря этому свежий салат можно собирать в течение всего сезона. Салат прорастает через 4 недели. Затем собираем листья. Растения растут дальше, и следующий урожай возможен еще через 8 недель. Таким же образом мы выращиваем разные сорта салата и салатные растения, такие как руккола и салат ягненка.