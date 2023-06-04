Грибная икра из рыжиков на зиму – это оригинальное угощение для вашего домашнего или праздничного стола. Такой продукт порадует насыщенным вкусом и аппетитным видом. Его можно использовать в приготовлении закусок или просто есть с хлебом. Для заготовки на длительное хранение берите на заметку кулинарную подборку из четырех рецептов с пошаговыми фотографиями.
Грибная икра из рыжиков на зиму в банках
Грибная икра из рыжиков на зиму в банках – это оригинальное угощение, которое разнообразит домашний стол. Продукт можно подавать в качестве соуса или использовать в приготовлении закусок. Для заготовки на длительное хранение берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.
Ингредиенты –+0.7 л.
- Рыжики свежие 1 кг
- Вода 900 мл.
- Лук репчатый 100 гр.
- Соль 25 гр.
- Уксус столовый 9% 10 мл.
- Масло растительное 35 мл.
- Чеснок 10 гр.
- Листья хрена 2 шт.
Шаги 70 мин.
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Заготовим грибную икру из рыжиков на зиму в банках. Отмерим необходимое количество грибов.
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Очищаем и промываем грибы в холодной проточной воде. Подготовленные рыжики опускаем в подсоленную кипящую воду, уменьшаем огонь и варим 30 минут до полной готовности.
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На разогретой сковороде обжариваем нарезанный репчатый лук около 2-3 минут.
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Добавляем к луку отварные грибы. Массу перемешиваем и жарим около 25 минут.
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После этого прокручиваем через мясорубку и дополняем уксусом.
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На дно стерилизованной банки выкладываем листья хрена и чеснок, заполняем емкость грибной заготовкой и заливаем оставшимся в сковороде растительным маслом. Закатываем и даем полностью остыть.
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Грибная икра из рыжиков на зиму в банках готова. Убирайте на хранение в прохладное место.
Грибная икра из рыжиков с морковью и луком
Грибная икра из рыжиков с морковью и луком порадует вас своим ярким вкусом и аппетитным видом. Намазывайте грибной продукт на хлеб или подавайте с горячими блюдами. Угощение отлично сочетается с овощными гарнирами. Обязательно попробуйте приготовить по нашему рецепту.
Время готовки – 1 час 10 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 0,5 л.
Ингредиенты:
- Грибы рыжики – 0,5 кг.
- Вода – 2 л.
- Лук репчатый – 100 гр.
- Морковь – 120 гр.
- Масло растительное – 1 ст.
- Перец черный молотый – 5 гр.
- Соль – 15 гр.
- Уксус 9% – 20 мл.
- Укроп – 20 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Рассказываем о приготовлении грибной икры из рыжиков с морковью и луком. Грибы перебираем, промываем и отвариваем в кипящей воде около 30 минут.
Шаг 2. Отбрасываем рыжики на дуршлаг и даем полностью стечь воде.
Шаг 3. Разрезаем грибы на кусочки и обжариваем в сковороде с растительным маслом. Дополняем продукт измельченным луком и тертой морковью.
Шаг 4. Солим и перчим угощение, перемешиваем и томим до готовности всех ингредиентов.
Шаг 5. Перемалываем содержимое блендером, дополняем укропом и уксусом. Хорошенько перемешиваем.
Шаг 6. Раскладываем угощение по подготовленным банкам. Ставим их в кастрюлю с водой и полотенцем на дне. Доводим до кипения на медленном огне. Сразу после закипания достаем заготовки, закрываем их крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.
Шаг 7. Грибная икра из рыжиков с морковью и луком готова. Уносите заготовки на хранение в прохладное место.
Икра из рыжиков через мясорубку на зиму
Икра из рыжиков через мясорубку на зиму порадует вас нежной текстурой и интересным вкусом. Приготовить аппетитное угощение в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенную кулинарную идею. Готовую икру подавайте вместе с горячими блюдами или просто намазывайте на хлеб.
Время готовки – 1 час 10 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 1,5 л.
Ингредиенты:
- Грибы рыжики вареные – 2 кг.
- Чеснок – 50 гр.
- Лук репчатый – 300 гр.
- Масло растительное – 50 мл.
- Уксус 9% – 80 мл.
- Соль – 1,5 ст.л.
- Перец черный молотый – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Отмеряем необходимое количество грибов для заготовки икры из рыжиков через мясорубку на зиму.
Шаг 2. Перебираем, промываем и отвариваем рыжики.
Шаг 3. Очищаем репчатый лук и нарезаем его некрупными кусочками.
Шаг 4. Отварные грибы прокручиваем через мясорубку.
Шаг 5. Томим лук до прозрачности в сковороде с растительным маслом. Сюда же выкладываем грибную массу, перемешиваем и тушим еще 10 минут. Дополняем угощение измельченным чесноком, солью и перцем.
Шаг 6. Перемешиваем заготовку, томим 10 минут и дополняем уксусом. Разливаем угощение по стерилизованным банкам, закрываем их, переворачиваем вверх дном и укутываем в одеяло.
Шаг 7. Икра из рыжиков через мясорубку на зиму готова. Убирайте на хранение.
Грибная икра из рыжиков с чесноком
Грибная икра из рыжиков с чесноком порадует вас интересным вкусом и аппетитным ароматом. Такое угощение можно есть с хлебом или подавать вместе с горячим блюдом. Приготовить оригинальную икру из грибов несложно. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час 10 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 0,7 л.
Ингредиенты:
- Грибы рыжики – 1 кг.
- Чеснок – 5 зубчиков.
- Лук репчатый – 300 гр.
- Петрушка – 3 ветки.
- Масло растительное – 50 мл.
- Уксус 6% – 20 мл.
- Соль – по вкусу.
- Смесь перцев – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим продукты для заготовки грибной икры из рыжиков с чесноком. Отмеряем необходимое количество грибов.
Шаг 2. Перебираем и хорошо промываем рыжики.
Шаг 3. Заливаем их водой, солим и варим, пока грибы не осядут. В процессе варки обязательно убираем пену.
Шаг 4. Отбрасываем продукт на дуршлаг и прокручиваем через мясорубку.
Шаг 5. Мелко режем лук и обжариваем его на растительном масле до готовности. Затем измельчаем блендером.
Шаг 6. Соединяем грибы с луком, томим 20 минут. Дополняем угощение измельченной петрушкой, чесноком, смесью перцев. Перемешиваем, тушим 10 минут и вливаем сюда уксус. Разливаем угощение по стерилизованным банкам, закрываем, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и даем полностью остыть.
Шаг 7. Грибная икра из рыжиков с чесноком готова. Убирайте на хранение в прохладное место!