Грибная икра из рыжиков на зиму – это оригинальное угощение для вашего домашнего или праздничного стола. Такой продукт порадует насыщенным вкусом и аппетитным видом. Его можно использовать в приготовлении закусок или просто есть с хлебом. Для заготовки на длительное хранение берите на заметку кулинарную подборку из четырех рецептов с пошаговыми фотографиями.

Грибная икра из рыжиков на зиму в банках

Грибная икра из рыжиков на зиму в банках – это оригинальное угощение, которое разнообразит домашний стол. Продукт можно подавать в качестве соуса или использовать в приготовлении закусок. Для заготовки на длительное хранение берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Ингредиенты –+0.7 л.

Рыжики свежие 1 кг

Вода 900 мл.

Лук репчатый 100 гр.

Соль 25 гр.

Уксус столовый 9% 10 мл.

Масло растительное 35 мл.

Чеснок 10 гр.

Листья хрена 2 шт.

Шаги 70 мин.

Заготовим грибную икру из рыжиков на зиму в банках. Отмерим необходимое количество грибов. Очищаем и промываем грибы в холодной проточной воде. Подготовленные рыжики опускаем в подсоленную кипящую воду, уменьшаем огонь и варим 30 минут до полной готовности. На разогретой сковороде обжариваем нарезанный репчатый лук около 2-3 минут. Добавляем к луку отварные грибы. Массу перемешиваем и жарим около 25 минут. После этого прокручиваем через мясорубку и дополняем уксусом. На дно стерилизованной банки выкладываем листья хрена и чеснок, заполняем емкость грибной заготовкой и заливаем оставшимся в сковороде растительным маслом. Закатываем и даем полностью остыть. Грибная икра из рыжиков на зиму в банках готова. Убирайте на хранение в прохладное место.

Грибная икра из рыжиков с морковью и луком

Грибная икра из рыжиков с морковью и луком порадует вас своим ярким вкусом и аппетитным видом. Намазывайте грибной продукт на хлеб или подавайте с горячими блюдами. Угощение отлично сочетается с овощными гарнирами. Обязательно попробуйте приготовить по нашему рецепту.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Грибы рыжики – 0,5 кг.

Вода – 2 л.

Лук репчатый – 100 гр.

Морковь – 120 гр.

Масло растительное – 1 ст.

Перец черный молотый – 5 гр.

Соль – 15 гр.

Уксус 9% – 20 мл.

Укроп – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рассказываем о приготовлении грибной икры из рыжиков с морковью и луком. Грибы перебираем, промываем и отвариваем в кипящей воде около 30 минут.

Шаг 2. Отбрасываем рыжики на дуршлаг и даем полностью стечь воде.

Шаг 3. Разрезаем грибы на кусочки и обжариваем в сковороде с растительным маслом. Дополняем продукт измельченным луком и тертой морковью.

Шаг 4. Солим и перчим угощение, перемешиваем и томим до готовности всех ингредиентов.

Шаг 5. Перемалываем содержимое блендером, дополняем укропом и уксусом. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 6. Раскладываем угощение по подготовленным банкам. Ставим их в кастрюлю с водой и полотенцем на дне. Доводим до кипения на медленном огне. Сразу после закипания достаем заготовки, закрываем их крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 7. Грибная икра из рыжиков с морковью и луком готова. Уносите заготовки на хранение в прохладное место.

Икра из рыжиков через мясорубку на зиму

Икра из рыжиков через мясорубку на зиму порадует вас нежной текстурой и интересным вкусом. Приготовить аппетитное угощение в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенную кулинарную идею. Готовую икру подавайте вместе с горячими блюдами или просто намазывайте на хлеб.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Грибы рыжики вареные – 2 кг.

Чеснок – 50 гр.

Лук репчатый – 300 гр.

Масло растительное – 50 мл.

Уксус 9% – 80 мл.

Соль – 1,5 ст.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество грибов для заготовки икры из рыжиков через мясорубку на зиму.

Шаг 2. Перебираем, промываем и отвариваем рыжики.

Шаг 3. Очищаем репчатый лук и нарезаем его некрупными кусочками.

Шаг 4. Отварные грибы прокручиваем через мясорубку.

Шаг 5. Томим лук до прозрачности в сковороде с растительным маслом. Сюда же выкладываем грибную массу, перемешиваем и тушим еще 10 минут. Дополняем угощение измельченным чесноком, солью и перцем.

Шаг 6. Перемешиваем заготовку, томим 10 минут и дополняем уксусом. Разливаем угощение по стерилизованным банкам, закрываем их, переворачиваем вверх дном и укутываем в одеяло.

Шаг 7. Икра из рыжиков через мясорубку на зиму готова. Убирайте на хранение.

Грибная икра из рыжиков с чесноком

Грибная икра из рыжиков с чесноком порадует вас интересным вкусом и аппетитным ароматом. Такое угощение можно есть с хлебом или подавать вместе с горячим блюдом. Приготовить оригинальную икру из грибов несложно. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 0,7 л.

Ингредиенты:

Грибы рыжики – 1 кг.

Чеснок – 5 зубчиков.

Лук репчатый – 300 гр.

Петрушка – 3 ветки.

Масло растительное – 50 мл.

Уксус 6% – 20 мл.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты для заготовки грибной икры из рыжиков с чесноком. Отмеряем необходимое количество грибов.

Шаг 2. Перебираем и хорошо промываем рыжики.

Шаг 3. Заливаем их водой, солим и варим, пока грибы не осядут. В процессе варки обязательно убираем пену.

Шаг 4. Отбрасываем продукт на дуршлаг и прокручиваем через мясорубку.

Шаг 5. Мелко режем лук и обжариваем его на растительном масле до готовности. Затем измельчаем блендером.

Шаг 6. Соединяем грибы с луком, томим 20 минут. Дополняем угощение измельченной петрушкой, чесноком, смесью перцев. Перемешиваем, тушим 10 минут и вливаем сюда уксус. Разливаем угощение по стерилизованным банкам, закрываем, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и даем полностью остыть.

Шаг 7. Грибная икра из рыжиков с чесноком готова. Убирайте на хранение в прохладное место!