Карлхайнц Штокхаузен некоторое время работал в студии Шеффера в 1952 году, а затем много лет работал в студии электронной музыки WDR Cologne.

В Кельне в 1953 году при радиостудиях NWDR была официально открыта то, что впоследствии стало самой известной студией электронной музыки в мире, хотя она находилась на стадии планирования еще в 1950 году, а первые композиции были написаны и транслировались в 1951 году. К студии вскоре присоединились Карлхайнц Штокхаузен и Готфрид Майкл Кениг, детище Вернера Мейера-Эпплера, Роберта Бейера и Герберта Эймерта (который стал ее первым режиссером). В своей диссертации 1949 года « Электронные музыкальные инструменты и синтетические материалы» Мейер-Эпплер выдвинул идею полностью синтезировать музыку из сигналов, генерируемых электроникой; Таким образом, электронная музыка резко отличалась от французской musique concrète., в котором использовались звуки, записанные от акустических источников.

«С Штокхаузеном и Маурисио Кагелем в резиденции он превратился в круглогодичный улей харизматического авангардизма [ sic ]» в двух случаях, в которых звуки, генерируемые электронным способом, сочетались с относительно традиционными оркестрами — в Mixtur (1964) и Hymnen, dritte Region mit Orchester ( 1967). Штокхаузен заявил, что его слушатели говорили ему, что его электронная музыка дает им ощущение «открытого космоса», ощущения полета или пребывания в «фантастическом мире грез». Совсем недавно Штокхаузен занялся продюсированием электронной музыки в своей собственной студии в Кюртене, его последней работой в этой среде были Cosmic Pulses (2007).