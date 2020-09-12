Химчистка для одежды

Одежда будет служить очень и очень долго, если за ней хорошо ухаживать. Для этого вышиты детальные этикетки технического обслуживания. Однако очень часто производители советуют химическую чистку. Это не только сильно опустошает карманы, но и оставляет в одежде роскошный букет химикатов. А если вас интересует химчистка, переходите на сайт sfera-93.com.ua.

Английский корреспондент провел эксперимент, чтобы выяснить, действительно ли необходимо сдавать всю одежду в химическую чистку.

Для эксперимента была подобрана одежда лишь с химической чисткой : шерстяная твидовая юбка, кашемировый свитер, шелковая блуза, платье из полиэстера, блуза из вискозы и костюм из смесовой ткани. Всю одежду британцы положили в стиралку . Свитер и блузку из вискозы стирали в легком режиме в холодной воде, а все другое — в обыкновенном 30-градусном режиме.

Результаты самые разнообразные. Юбка, платье и свитер абсолютно остались прежними — ни сморщились, ни запутались. Шелковая блуза слегка сжимается, однако нередко шелк оседает как при стирке водой, так и при сухой очистке. Между тем костюм сжался, а вязкая блузка потеряла форму.

Опрошенные специалисты объяснили, что нередко рекомендация о химической чистке возникает на бирке, так как производители не доверяют покупателям. У них может не хватить терпения мыть руки вручную в холодной воде или они не будут гладить себя так бережно, как в стирке.

Но есть ткани, которые нужно отнести к уборщице. Один из них — вискоза. В воде он может потерять форму. Также белье лучше не стирать самостоятельно. Тем более, если на бирке отмечено, что его можно чистить только досуха. В другом случае одежда может сесть вдвое. Кожаную и меховую одежду также лучше всего отнести к бельевой веревке.

Лучше выстирать или химчистить?

Хлопок. Это наименее чуткая ткань для разных чисток. Относить на сооружения очистки не обязательно. Можно мыть водой любой температуры. Впрочем чем выше температура, тем быстрее теряют цвет цвета.

Шелк. Как настоящий, так и ненастоящий шелк рекомендуется чистить досуха. Стирка возможна только вручную в тёплой воде с применением мягких средств для мытья.

Шерсть. Эта ткань требует специального ухода. Рекомендуется мыть или чистить его как можно реже. Лучше всего стирать вручную в холодной воде с особенным моющим средством для шерсти. Если у вас он отсутствует, подойдёт шампунь для волос. Машина для стирки или химическая чистка могут запачкать ткань.

Полиэфир и акрил. Это довольно ненужные ткани. Их можно стирать в машине для стирки или в химической чистке. По этой причине на сооружения очистки приносить не обязательно. Для сохранения ярких цветов лучше не подбирать большую температуру воды.