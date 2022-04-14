Особенности металлических и деревянных бытовок

Существуют металлические и деревянные модульные здания. Их изготавливают из облегченного металла или деревянных заготовок, в зависимости от того, какой из материалов для изготовителя выгоден. Заказать хозблоки и бытовки со сборкой на участке под ключ вы можете на сайте https://www.su188.ru.

Металлические бытовки имеют множество преимуществ перед деревянными. Их легко преобразовывать, убрав ненужные перегородки. Если поставить один сборный модуль на другой, можно сделать двухэтажное, трехэтажное здание. Останется установить водостоки и лестницы. Контейнеры из металла, соединенные друг с другом, служат офисами, помещениями для приема пищи — из них делают кафе, столовые.

Стены в таких домиках сделаны из металлических профлистов или сэндвич-панелей, внутри которых проложен теплоизоляционный слой. Это делает металлические бытовки пригодными для любой погоды, в них комфортно и зимой.

Деревянные модули — это каркас из бруса, отделанный снаружи вагонкой, а внутри — оргалитом. Крыши в них обычно из металлического листа. По сравнению с контейнерами из металла, деревянные аналоги менее долговечны, в особенности, если их перевозят периодически с места на место.

Они обычно используются на дачных участках из-за более низкой цены, по сравнению с металлическими. Утепляются минеральной ватой, укладываемой между стенами и оргалитовыми листами.