Интернет маркетинг. Рекламные голосовые, смс рассылки

Правила размещения звуковой рекламы в метро

Просите, чтобы ваш ролик размещался рядом с той звуковой рекламой, которая меньше всего похожа на вашу.

Маленькие особенности звуковой рекламы

И еще! Размещая звуковую рекламу в метро, обязательно учитывайте целевую аудиторию! Воспользоваться услугами голосовых рассылок вы можете на сайте звонопёс.рф. Тут есть свои особенности. Если ваши клиенты и покупатели молодежь, то на высокую эффективность рассчитывать не стоит! Обратите внимание на то, как сейчас одевается и как ведет себя молодежь. Практически у всех есть коммуникаторы, модные мобильные телефоны, смартфоны с Интернетом и другие популярные гаджеты. Если еще на эскалаторе молодые люди могут услышать ваше сообщение, то в вагоне они пропустят его мимо ушей, так как увлеченно будут что-то читать.

Немалую часть аудитории у звуковой рекламы отбирают и MP3-плееры. Таким образом, если ваша целевая аудитория — пассажиры в возрасте до 30 лет, над размещением звуковой рекламы стоит хорошенько подумать. Стоит ли тратить деньги на рекламу, которую пассажиры, для которых она создана, не услышат?

Виды звуковой рекламы в метро

Очень хорошо воспринимаются пассажирами звуковые сообщения информационного характера на эскалаторах. Человек находится в движении, еще не сел в поезд и слушает то, что говорят дикторы. Не забывайте о цикличности восприятия сообщений. Ни один человек не сможет слушать бесконечный поток слов и фраз внимательно. Именно поэтому реклама в метро дается блоками по 10-15 минут. Затем идет небольшой перерыв. Так вот лучше всего воспринимаются первых 3-5 минут рекламы, которые даются после перерыва. Именно туда и нужно стремиться попасть.