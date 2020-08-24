Инверторный тепловой насос воздух-вода

В условиях постоянного роста цен на энергоносители всех видов (электроэнергия, природный газ, уголь, жидкое топливо) затраты на отопление дома или производственного помещения также неумолимо растут. И многие, задумываясь над данной проблемой, начинают искать альтернативные источники получения тепла и горячей воды. На помощь в решении этой насущной проблемы приходят новые технологии, с внедрением которых происходит заметная оптимизация затрат на энергоносители.

Наша компания предлагает своим покупателям рассмотреть очень перспективную разработку на рынке теплового оборудования — геотермальные тепловые насосы. Они повсеместно эксплуатируются в западных странах и разработаны по самым новейшим технологиям. Тепловой насос воздух вода может стать «сердцем» системы теплоснабжения и горячего водоснабжения. Используя бесплатную для человека геотермальную энергию земли, эта установка преобразует ее в привычную и столь необходимую человеку тепловую энергию.

Оптимальные цены на тепловые насосы и возможность заказать у нас не только тепловое оборудование, но и его монтаж «под ключ», позволяют нашим покупателям получить уже готовую систему отопления и горячего водоснабжения. Им не нужно ломать голову над поиском адекватной строительной бригады, способной смонтировать оборудование, которое сегодня все еще остается новинкой на российском рынке.

Покупка оборудования ведущих мировых производителей — это гарантия не только его высокого качества, но и последующего сервисного обслуживания. Приобретая оборудование в нашей компании, покупатель может рассчитывать на его профессиональную установку, запуск в эксплуатацию, а также на последующее обслуживание, включая заказ необходимых запчастей напрямую от производителей.