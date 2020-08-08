Исследование состояния полости матки и цервикального канала. Гистероскопия в Киеве

Довольно часто встречается как последствие хирургического вмешательства или воспаления спаечный процесс в малом тазу. Диагностика и лечение его всеми доступными методами традиционной и народной медицины помогут избежать операционного вмешательства.

Лечение должен проводить врач. Он назначает лекарства и терапию, включая процедуры и средства из народного опыта. Спаечный процесс в малом тазу образуется в виде рубцовой ткани. Она соединяет соседние органы и мешает подвижности. Спайки образуются на месте поврежденной ткани, покрывающей все внутренние органы. Плотные соединительные волокна склеивают их. Каждое движение становится болезненным, работа органов нарушается, провоцируя застойные явления. Спайки в области фаллопиевых труб могут привести к бесплодию.

Для выявления заболевания необходимо обратиться к специалисту. Врач может сам определить наличие спаек, а может назначить дополнительные обследования.

Как же распознать спаечный процесс в малом тазу? Диагностика проводится методом лапароскопии или гистероскопии. Камера на тонком проводе вводится через шейку матки и дает точную картину внутри органа. Также вас может заинтересовать операция гистероскопия для исследования состояния полости матки и цервикального канала, подробнее на сайте по ссылке.

Народные методы лечения спаек

Народные, домашние методы лечения не так эффективны и быстры, как медикаментозные средства. Но они не имеют побочных эффектов, комфортны и безболезненны для организма. Воспаление и стягивание спаек эффективно устраняют спринцевание6м травяными отварами. Вот несколько составов:

Семя льна, ромашка аптечная и бузина. Измельчить высушенные ингредиенты и взять каждого по 1 ст. л. Залить 1 литром кипятка и настаивать до остывания в стеклянной посуде. Спринцеваться надо перед отходом ко сну. Бузина и семя льна делают спайки мягкими. А ромашка снимает воспаление.

Родиола или красная щетка. 10 г сухой травы заваривается кипятком и настаивается около часа. Это эффективное средство вводится при помощи спринцовки. надо по возможности дольше удержать настой внутри. Процедуру проводят 1 раз в день. При использовании родиолы надо исключить гормоны и гормоносодержащие растительные препараты. Нельзя употреблять спиртные напитки.

Птичий горец, ромашка, крапива взять в пропорции 5: 1: 3. Залить 1 литром холодной воды, довести до кипения и настоять. Спринцеваться дважды в день.

3 ложки ольховых корней настоять и использовать как указано выше.

2 ст. л. боровой матки заварить стаканом кипящей воды. Процедуру проводить 1 раз в день.