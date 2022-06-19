Легзо Казино официальный сайт

Если вы хотите развлечься, потратьте некоторое время на чтение о том, как работает холодное чтение. Это даст вам некоторое представление о мире экстрасенсов и медиумов.

У меня есть друг, который считает, что обладает экстрасенсорными способностями. Он, по общему признанию, один из лучших холодных читателей, которых я знаю. Он убедил себя, что у него действительно есть особые способности.

Я не уверен, думает ли он, что может предсказать, какой игровой автомат выиграет, или нет, но держу пари, что он сделает предположение.

И из-за случайного характера таких машин он иногда оказывался прав. Но он был бы прав в этом не чаще, чем вы или я.

Это начинает казаться безнадежным

Ну да — безнадежно . Это может быть не то, что большинство игроков в слоты хотят услышать, но от этого никуда не деться. Вы не можете сказать, когда игровой автомат вот-вот ударит. Это невозможно. Такова природа машины. Вы даже не можете сделать обоснованное предположение. Любой, кто говорит вам обратное, заблуждается или пытается вам что-то продать. В любом случае, вы должны держаться подальше от таких претензий.

Жизнь достаточно тяжела, когда ты живешь здесь, в реальности, вместе со всеми нами. Когда вы начинаете жить в стране фантазий в своем уме, где можете предсказывать результаты игрового автомата, вы еще больше усложняете себе жизнь.

Вывод

Как понять, что игровой автомат вот-вот ударит? Вера в то, что это возможно, является одной из самых больших ошибок, которые могут совершить игроки .

Вы не можете, это так просто. Любые другие выводы — это просто принятие желаемого за действительное. Я удивлен тем, как много людей обманывают себя принятием желаемого за действительное, но это происходит весь день, каждый день.

Когда дело доходит до игровых автоматов, выберите любой понравившийся автомат, вложите деньги и скрестите пальцы. Вам может повезти.

Но это будет не потому, что у вас было какое-то представление о том, должна ли быть игра.

Это будет просто глупая удача.

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