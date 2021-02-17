История автомобильной марки KIA

Автомобили марки KIA уже много лет занимают одно из лидирующих мест на российском рынке. Широкий модельный ряд и отличные эксплуатационные характеристики позволяют автомобилям данной марки вот уже долгое время успешно конкурировать со многими другими популярными брендами. Для многих официальных и неофициальных дилеров продажа киа является одним из основных направлений бизнеса, который приносит стабильный доход даже в условиях постоянно растущей конкуренции.

История марки KIA началась в период Великой Отечественной войны. Данная компания была образована в 40-е годы 20 века и на данный момент является старейшим производителем из Южной Кореи. До момента своего официального основания молодая фирма еще даже не планировала выпуск автомобилей. Все изменилось спустя несколько месяцев. Основным направлением деятельности компании стало изготовление качественных и сравнительно недорогих личных средств передвижения. Все началось с производства велосипедом и комплектующих к ним.

Такая продукция пользовалась активным спросом, поскольку в то время в Корее была налицо нехватка транспортных средств для индивидуального перемещения граждан. Развитию бизнеса помешала война. Для более спокойной работы завод был перемещен в другой город. И, несмотря на общий экономический упадок в стране, производство велосипедов произвело настоящий фурор. Прошли годы, массовое изготовление велосипедов также осталось в прошлом, однако KIA не останавливалась в своем развитии ни на одну минуту. В настоящее время на рынке представлены разнообразные модели автомобилей KIA различных классов. Многие автолюбителей предпочитают купить новый KIA K5 в СПБ или другие модели данной марки.

Автомобили KIA получили признание не только среди автолюбителей, но и среди многих специалистов и экспертов, которые присуждают им почетные награды и премии за качество, безопасность и прекрасные технические характеристики. У покупателей практически нет проблем при покупке данных автомобилей. Многие дилеры по всему миру предлагают купить киа рио новый, киа сид, а также многие спортивные модели в широком ассортименте. Компания KIA, при содействии других крупнейших корпораций, продолжает свое развитие и не планирует останавливается на достигнутом, выпуская новые модели автомобилей, удовлетворяющие всем потребностям современных автомобилистов.