Изготовление бейджей из металла и пластика

Преимущества именных бейджей
Использовать бейджи для обслуживающего персонала и сотрудников очень практично и является хорошим тоном для любой торговой компании, гостиницы или заведения питания. Также бейджи получили популяроности среди работников медицинских учреждений: поликлиник, больниц, стоматологических кабинетов и тому подобное. Компания "AGP Group" предлагает изготовление бейджей в России разных размеров и цветов: бейджик с окошком для замены информации, металлические именные бейджики, металлические бейджи с местом для вклейки имени и корпоративные бейджи, где указываются только должности работников.
По методу крепления — бейджи на шпильке существенно сэкономит Ваши средства, а бейджи с магнитным креплением не оставляют проколов на одежде и легко крепятся на любую ткань.
Стоимость работ по изготовлению именных бейджей будет зависеть от материала, который Вы решили использовать, от общих объемов партии и сроков выполнения заказа. Печать логотипа может осуществляться методом УФ печати на металле.
Компания AGP Group предлагает широкий спектр продукции, основанный на технологии печати на металле, а именно:
- таблички для офиса;
- почетные грамоты;
- дипломы и сертификаты;
- отличия и благодарности;
- значки;
- настольные должностные таблички;
- надписи для кубков, статуэток и спортивных наград;
- жетоны для медалей;
- номерки гардеробные;
- инвентаризационные таблички.
Сублимация на металле дает возможность быстро изготавливать различные изделия, не используя при этом дорогостоящего оборудования. Это означает, что продукция, изготовленная по технологии Гравертон, намного дешевле по сравнению с другими технологиями.
Специалисты предприятия "AGP Group" освоили технологию Гравертон, и можем предложить нашим заказчикам качественные изделия — офисные таблички, дипломы, грамоты, благодарности, накладки, шильды, бейджи, инвентаризационные таблички, таблички для наград, жетоны для медалек — по весьма демократичным расценкам.
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У нас можно заказать изготовление изделий малыми тиражом.