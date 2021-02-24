Изготовление бейджей из металла и пластика

Преимущества именных бейджей

Использовать бейджи для обслуживающего персонала и сотрудников очень практично и является хорошим тоном для любой торговой компании, гостиницы или заведения питания. Также бейджи получили популяроности среди работников медицинских учреждений: поликлиник, больниц, стоматологических кабинетов и тому подобное. Компания "AGP Group" предлагает изготовление бейджей в России разных размеров и цветов: бейджик с окошком для замены информации, металлические именные бейджики, металлические бейджи с местом для вклейки имени и корпоративные бейджи, где указываются только должности работников.

По методу крепления — бейджи на шпильке существенно сэкономит Ваши средства, а бейджи с магнитным креплением не оставляют проколов на одежде и легко крепятся на любую ткань.

Стоимость работ по изготовлению именных бейджей будет зависеть от материала, который Вы решили использовать, от общих объемов партии и сроков выполнения заказа. Печать логотипа может осуществляться методом УФ печати на металле.

Компания AGP Group предлагает широкий спектр продукции, основанный на технологии печати на металле, а именно:

таблички для офиса;

почетные грамоты;

дипломы и сертификаты;

отличия и благодарности;

значки;

настольные должностные таблички;

надписи для кубков, статуэток и спортивных наград;

жетоны для медалей;

номерки гардеробные;

инвентаризационные таблички.

Сублимация на металле дает возможность быстро изготавливать различные изделия, не используя при этом дорогостоящего оборудования. Это означает, что продукция, изготовленная по технологии Гравертон, намного дешевле по сравнению с другими технологиями.

Специалисты предприятия "AGP Group" освоили технологию Гравертон, и можем предложить нашим заказчикам качественные изделия — офисные таблички, дипломы, грамоты, благодарности, накладки, шильды, бейджи, инвентаризационные таблички, таблички для наград, жетоны для медалек — по весьма демократичным расценкам.

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У нас можно заказать изготовление изделий малыми тиражом.