Изготовление рекламных вывесок. Несветовой короб из композита

Световая реклама — один из самых новых видов наружной и интерьерной рекламы. Такую рекламу можно встретить повсюду, ведь все стараются сделать свою рекламу наиболее заметной в любое время суток. К тому же световая реклама смотрится очень эффектно и красочно. Компания «АБВ» предоставляет услуги по производству и световых рекламных баннеров и больших световых тканевых панелей, посмотреть ассортимент продукции и подобрать нужную вам рекламу можно здесь https://abv63.ru/catalog/naruzhnaya-reklama/vyveski/nesvetovoj-korob/, а менеджеры компании грамотно проконсультируют вас и подберут оптимальный вариант конкретно под ваш запрос.

Типы и виды световой рекламы

В первую очередь световая реклама делится на наружную и интерьерную. Потом различают продукцию по типу светового элемента, благодаря которому и происходит освещение рекламы. Также различают рекламу по внешнему виду: световые буквы, баннеры, панели, лайтбоксы, пионы и стеллы Давайте подробнее разберем виды подсветок.

Подсветка может быть выполнена из светодиодов, а точнее из светодиодных лент и модулей. Это наиболее распространённый способ подсветки баннеров, так как с помощью светодиодов можно добиться нужной яркости и насыщенности баннера. К тому же светодиоды известны своей долговечностью в связи с отсутствием бьющихся элементов, а конструкция светодиодов исключает внешние механические повреждения.

В качестве светового элемента также используют светодиодные неоновые огни из гибкого неона. Такой вид посветки позволяет выкладывать буквы и фигуры любой конфигурации. Обычно гибкие неоновые огни используют для вывесок. Компания «АБВ» предоставляет большой выбор различных видов световой рекламы для различных целей, посмотреть ассортимент можно здесь abv63.ru.

Что касается внешнего вида световой рекламы, то наибольшую популярность получили лайтбоксы. Они представляют собой короб с рекламной панелью, а внутри установлен световой элемент. Такую подсветку можно встретить практически во всех уголках города.

Не меньшей популярностью сейчас пользуются световые панели. Это модифицированные и облегченные световые короба. Панель обычно толщиной около 4-5 см и бывают одно- и двухсторонние. Можно выбрать практически любую форму панели, даже круглую. Обычно панели можно встретить на стенах зданий и метро.

Рекламные пилоны и стеллы представляют собой прокручивающийся механизм как правило с тремя рекламными блоками. Незаменимы такие пилоны при входе в бизнес центр, где располагается несколько компаний.