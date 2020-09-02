Как избавиться от целлюлита?

Этот вопрос наверняка волнует многих. Одним их эффективных методов считается сухой массаж жесткой щеткой. Эта процедура занимает всего пять минут в день, ничего не стоит и помогает очистить организм изнутри и снаружи.Сухая чистка кожи имеет много преимуществ для здоровья, и ее так просто делать. Благодаря такому сухому пилингу кожа становится более упругой, гладкой и подтянутой, и без целлюлита.

Лечение целлюлита

Хотя я не нашел никаких научных доказательств того, что жесткая щетка для сухого массажа устраняет целлюлит, многие люди говорят (и хвастаются своими результатами), благодаря регулярной сухой чистке бедер и ягодиц целлюлит становится гораздо менее заметным. Какая связь между массажем сухой щеткой и целлюлитом? Что ж, целлюлит может появиться в результате накопления токсинов в жировых клетках. Сухая чистка зубов стимулирует лимфатическую систему, которая, в свою очередь, помогает вывести токсины из организма.

Польза сухого масссажа

Сухая чистка кожи — отличное естественное средство от отшелушивания кожи, поскольку она помогает удалить омертвевшие участки кожи. Жесткая щетка, оказывает более сильное отшелушивающее действие, чем влажная чистка. Избавившись от омертвевших клеток кожи, вы осветлите ее и улучшите ее тон. Кожа станет более упругой, а косметические средства, нанесенные позже, будут действовать более эффективно и лучше впитаться.

Лимфатическая система отвечает за выведение из нашего организма многих токсинов, включая лишнюю жидкость, бактерии и вирусы. Благодаря такой простой процедуре, как массирование тела сухой щеткой, вы стимулируете лимфатическую систему.

Чистка тела в первую очередь утром поможет вам хорошо начать день. Массаж прекрасно расслабляет мышцы и поднимает настроение. Хотя чистить тело щеткой рекомендуется утром, я люблю делать себе такой массаж перед вечерней ванной под мою любимую музыку. Эта процедура — сочетание приятного и полезного.

Как правильно делать массаж сухой щеткой

1. Расчешите сухую кожу щеткой.

Чистить щеткой лучше всего утром. Не применяйте лосьоны или масла. Кисть тоже должна быть сухой.

2. Снизу вверх к сердцу

Почистите тело нежно и осторожно (избегая порезов, пятен, опухших вен, родинок, родинок). Начните с подошвы и пальцев ног, постепенно переходя к икрам, бедрам и ягодицам. Время для рук, начните их массаж со тыльной стороны руки. Мягкими круговыми движениями массируйте живот, а особенно нежно массируйте нежную область груди круговыми движениями вокруг груди. Затем массируйте заднюю часть шеи от макушки до середины спины длинными движениями к сердцу.

3. Купание и увлажнение после массажа

Нет лучшего дополнения к сухому массажу тела, чем ванна. После -позаботьтесь о правильном увлажнении всего тела, лучше всего использовать натуральное масло без химикатов или растительное масло, такое как кокосовое масло или масло бабассу или масло ши.