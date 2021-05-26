Как избежать головной боли, нанимая подсобников?

Зачастую, когда необходимо выполнить какие-либо мелкие подсобные работы (например, поднять груз или организовать уборку снега), люди откладывают поиск специалистов и просят помощи близких или знакомых.
Когда своими силами не обойтись и необходима более масштабная помощь (например, демонтажные работы или земляные работы) — остро встает вопрос поиска наемной рабочей силы.
И в первом и во втором случае возникает ряд сложностей. С причинами которых мы попробуем разобраться и найти решение!
Почему возникают сложности с подсобниками?
Давайте разбираться почему поиск разнорабочих может затянуться, а сотрудничество превратиться в нервотрепку. Дочитайте до конца, чтобы узнать как избежать стресса и не переплатить.
Имея негативный опыт, люди могут бояться нарваться на грубость или обман. Например, после авансового платежа, недобросовестные исполнители могут пропасть из поля зрения.
Избежать всех негативных моментов можно, зная причины и решения сложностей работы с подсобниками.
- Отсутствие точных договоренностей.
Многие люди не привыкли давать указания. Они чувствуют себя неловко и стесняются говорить что и как надо выполнить. При этом, разговаривая с подсобниками, заказчики (особенно женщины), чувствуют себя как бы в позиции “просящего”, что априори неверно. Ввиду отсутствия четких требований к качеству и регламенту работы, возникают взаимные претензии и даже конфликтные ситуации.
Решение: перед тем, как заказать услуги подсобников, составьте перечень необходимых работ, пропишите последовательность и ваши пожелания к объему и качеству. Когда требования зафиксированы на бумаге, вам психологически легче их озвучивать. Вы будете чувствовать себя увереннее и не “потеряетесь” в процессе общения. Также, по этому списку, вы сможете требовать выполнения договоренностей уже в процессе работы, если подсобник на них изначально согласился.
- Построение “нерабочих” отношений.
В продолжение вышесказанного, не выстроенные отношения “заказчик-исполнитель”, особенно на продолжительном отрезке времени, приводят к тому, что сотрудник начинает вести себя недисциплинированно. Может позволять себе вольности в общении, относиться к работе и к срокам формально.
Решение: наемный рабочий — не друг и не родственник. Человека необходимо уважать за его труд и опыт, однако не стоит проводить с ним “душевных” разговоров, делиться личной информацией и самому позволять себе неформальное общение.
- Нет понимания сколько стоят услуги разнорабочих.
Как правило, в коммерческих отношениях заказчик заинтересован не переплатить, а исполнитель — заработать больше. Если вы не знаете сколько в среднем стоят услуги специалистов в вашем регионе, вами можно будет манипулировать и повышать плату.
Решение: проанализируйте рынок. Выясните как производится расчет оплаты (почасовая или сдельная), уточните сколько времени в среднем занимает предполагаемый объем работ, какой диапазон цен при прочих равных условиях. Обратите внимание, что условия в минске или за его пределами могут отличаться.
Оптимальное решение по поиску подсобников.
На сегодняшний день самый эффективный, выгодный и безопасный способ решить вопросы с подсобными работами — это обратиться в специализированную организацию, предоставляющую услуги разнорабочих. Например, в Минске много лет успешно функционирует компания https://rabotniktut.by/. За время работы она завоевала авторитет и доверие со стороны потребителей.
Разберем плюсы сотрудничества со специализированной организацией на примере компании Подсобники в Минске:
- вы не имеете прямых финансовых обязательств с работником. Таким образом, исключены все споры и претензии работников. Цена оговорена заранее и зафиксирована в договоре;
- вы не переживаете за качество работы.
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- понятная и прозрачная система оплаты.
Компания оказывает услуги на основании договора, включающего порядок расчета. Предоставляет документы для бухгалтерии, таким образом, все оплаты можно смело учитывать в составе затрат;
- при необходимости нанять бригаду — вы будете уверенны в качестве работы. Бригады подсобников сформированы преимущественно из работников с профессиональным стажем более 10 лет, с опытом работы на объектах различной сложности и масштабов;
- вы экономите время и силы.
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При обращении к Подсобникам в Минске, финальный чек ниже, чем при заказе услуг по отдельности.
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