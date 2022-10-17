Как наносится гравировка на зеркала и стекло?

Стекло — функциональный элемент декора интерьера. Гравировка на стекле добавляет красоты и оригинальности.

Способы гравировки

Благодаря современным технологиям, с помощью нанесения гравировки достигают оригинальные художественные решения. Нанести гравировку на стекло можно тут трехгранным сечением посредством линий — метод алмазной обработки. Лазерную обработку используют в оформлении зеркал и стекол. Лазером наносят изображение, подчеркивая стиль элемента. Нанести лазерную гравировку можно с любой стороны и добавить цветовые или световые эффекты.

Технология обработки пескоструем — позволяет делать предметы эксклюзивными и использовать декор в интерьере.

Алмазная

Алмазная гравировка делается на слегка тонированной, матовой, полностью или частично прозрачной стеклянной поверхности. Очертания рисунка бывают размытыми и четкими глянцевыми. В качестве дополнительной работы: высверливаются отверстия, обрабатывается кромка.

Плюсы:

возможность добиться объемности и глубины рисунка;

не выбирают, на что можно нанести гравировку, подойдут все виды стекла;

предметы с гравировкой не требуют ухода — долговечны.

зеркало или стекло сохраняет цельность.

Лазерная

Лазерную гравировка происходит при помощи станка с ЧПУ. Основные три способа лазерной обработки:

На тыльную сторону стеклянной поверхности наносят изображение. Зеркало в результате приобретает прозрачность, и после обработанная область перестает отражает, а рисунок с лицевой стороны проявляется. С лицевой стороны, гравировка гравером наносится сразу на зеркало. Появляется матированное изображение. Нанесение внутри стекла позволяет создать объемный рисунок, просматриваемый с двух сторон.

Не настолько затратный метод обработки стекла, в отличии от пескоструйной обработки. При этом лазер позволяет придерживаться выбранного стиля в интерьере.

Пескоструйная

Смесью из песка под давлением обрабатывается стеклянная поверхность. Абразивный материал придает матовый эффект обрабатываемой поверхности. Пескоструйной обработкой часто делают рельефную и трёхмерную гравировку — создают сложные изображения.

Заключение

Для декоративной обработки имеется много способов. У каждого свои плюсы и минусы. Например, мастеру сложно контролировать глубину нанесения лазера, поэтому рисунок может получаться неравномерным. Алмазная обработка позволяет получать изображение с блеском, что делает декор или надпись четкой и заметной.