Как научиться стильно одеваться мужчине

Прежде всего, инвестируйте в новые тканевые брюки

Наверное, у каждого мужчины в шкафу висит бесчисленное количество джинсов, но редко можно найти пару хорошо сидящих, современных брюк. При этом они могут творить чудеса: все, что вы комбинируете, сразу заставляет их выглядеть взрослыми. Попробуйте в магазине. Ваша задача сейчас: создать себе образ, не основанный на джинсах.

Прежде чем покупать что-то новое, спросите себя: а будет ли это носить кто-нибудь из знаменитостей. Интернет-магазин одежды https://texnikum.ru/polo-s-logotipom предлагает широкий ассортимент стильной и модной одежды как для мужчин, так и для женщин.

Можно с футболками, но только с курткой или курткой поверх них

Футболка, бунтарь моды и безошибочный символ молодости. Вы все еще можете носить их очень хорошо, но мы рекомендуем сочетать их с курткой. В противном случае наденьте более взрослую рубашку-поло.

Вам нужно стильное зимнее пальто

Пальто является первым, что люди воспринимают вас, когда вы двигаетесь, в общественных местах. А вот функциональные куртки больше подходят для пеших прогулок, чем по городу. Так что инвестируйте в классическое, длинное и качественное пальто. Потому что: пальто состоит из большого количества материала. Если это дешево, вы это сразу заметите.

Делайте это для хорошего самочувствия. И чтобы понять, какие у вас проблемные места: стоите ли вы криво, округлилась спина или располнели? Портной на заказ может все это элегантно упаковать. Кроме того, хороший портной открыто расскажет вам о ваших «слабых местах», если вы спросите его о них напрямую. Для вас это может быть честным началом того, чтобы что-то изменить в себе.

Вы должны покупать и носить дорогую комфортную обувь

Черные оксфорды, коричневые броги, черные монки, лоферы и пара ботинок.

Кроссовки должны быть однотонными, белого или черного цвета.

Белые низкие кеды в черном или белом цвете — ваш вечный друг. И да, они не обязательно должны быть дорогими — патроны Converse так же оправданы, как и дорогие обычные проекты.

Согласитесь, что спортивные бренды носят только для занятий спортом.

Если на одежде есть Nike, Adidas, Reebok, Puma или Under Armour, то вам ясно одно: эти бренды носят для занятий спортом. Пожалуйста, оставьте молодежный тренд на спорт.

Найдите своего любимого дизайнера-мужчину и грамотно скопируйте его образы.

Это означает: вы покупаете только один особенный предмет — например, хорошо скроенный пиджак или идеальные брюки — у вашего любимого дизайнера — вы можете добавить доступные альтернативы остальным. Это создает ценный микс.