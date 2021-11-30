Как отличить медь от латуни и бронзы

Натуральный окрас чистого элемента Cu – красно-розовый. Смотреть на металл рекомендуется при естественном свете. Освещение искусственное, кроме ламп светодиодного типа тёплых цветовых температур, меняет оттенок в сторону жёлто-зеленого тона.

Второе правило зрительной проверки на идентичность меди – требуется убрать поверхностную оксидную пленку. Окисление делает на металлические поверхности зеленовато голубой налет. По этому определять на цвет, что у вас медь, было бы неплохо по свежему спилу или отделав материал напильником. Куда сложнее обстоит ситуация с медными сплавами: латунью и бронзой. Также зрительно тяжело распознать Cu и омедненный алюминий.

Проверка магнитом

Поднести магнит к проверяемому предмету — неплохой способ первой проверки. По реакции магнита можно определить, к какой группе относится металл:

Ферромагнетики. Магнит откровенно притягивается к предмету, значит, в составе изделия могут находится железо, сталь или никель.

Парамагнетики. Взаимное действие с магнитом очень слабое. К данной группе относятся алюминий, хром. Из драгметаллов парамагнетиком являются платина, палладий и серебро.

Диамагнетики. Вообще, не реагируют на магнит. Подобными характеристиками обладают медь, цинк. Из драгметаллов — золото.

Проверка магнитом

Разумеется, подобная проверка не даст возможность точно поставить материал, из которого сделана вещь. Ведь немагнитный металл может быть не в чистом виде, а в виде сплава с ферромагнетиком. Но скорее всего подтвердит или оспорить предположение. К примеру, если исследуется, золото либо нет, а предмет откровенно магнитится, то можно говорить, что это подделка.