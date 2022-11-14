Как отвлечься от рутины?

Первая любовь.

Первая любовь, словно молния, ранила сердце молодой Евгении. Все, как у всех: цветы, звезды, признания. Когда Василия забирали в армию, он сказал: "Умоляю, дождись…". Потянулась длительная разлука. Словно солнечные лучи ее освещали письма. Но в это время к Жени стал ходить другой Василий, который в скором времени сделал ей предложение.

За три недели до Жениной свадьбы приехал в отпуск ее солдат. Село гудело, слово улей: его девушка выходит замуж за другого! Вася сам не свой прибежал к Жени. На коленях умолял остановиться, говорил, не переживет этой свадьбы. Женя расплакалась, а ее мама строго пригрозила: "Отменишь свадьбу — отрекусь от тебя!".

Итак, прошла свадьба, все было красиво, эмоционально и горела искорка в ваших глазах. Начинается обыденная жизнь в браке. Как же сохранить и пронести через всю свою жизнь ту любовь, которая вас переполняла вначале отношений? Вот несколько советов.

Для сохранения любви партнера необходимо постоянно работать над собой, даже ограничивая себя в чем-то. Рекомендуем вам проводить разнообразие и изучить правила анального секса. Зачастую, когда-то красивая, постоянно ухаживающая за собой девушка, перестает следить за своим внешним видом. Как правило, это характерно для домохозяек, редко выходящих в люди. Главная проблема – это отсутствие желания ухаживать за собой. Но в такой ситуации даже самый верный и любящий муж способен к измене. Приходим к выводу, что следить за собой просто необходимо, независимо от того, сколько лет вы в браке. Заботьтесь о своем внешнем виде, прическе, маникюре и обязательно за домашней одеждой. Также в любой ситуации вам могут помочь расслабиться Индивидуалки Ростова не дорого.

Отдельной частью совместной жизни является секс. Бывает, что ранее активные в плане секса женщины, в браке становятся почти фригидными. Анилингус мужчине сегодня спасает многие пары. В принципе, этому есть объяснение, — однообразие и усталость. Но вы должны бороться с собой. Для начала, купите сексуальное новое белье. Добавьте в свою жизнь немного экстрима: займитесь сексом в непривычных ранее местах, пробуйте новые позы. Посмотрите, после этого ваша сексуальная жизнь наладится.

И еще одно обязательное правило – беседуйте. Притом необходимо найти тему, интересующую обоих партнеров. Если то, что интересно мужу вы не понимаете, зайдите в интернет и постарайтесь ее изучить. Также старайтесь поменьше ругаться.