Как подобрать воздушные шарики в Харькове

Воздушные шарики для изготовления облаков

Облака на потолок можно сделать и из обычных воздушных шариков. Делаются они с применением техники папье-маше. Надуйте шары и свяжите их в облако необходимого вам размера и формы. Оклейте связанные шары белой бумагой. В результате у вас должно получиться единое целое облако. На бумагу наклейте вату или синтепон. Пока клей не просохнет, облако нужно держать на весу. Такое облако можно подвесить к потолку, а можно накачать шарики гелием и получить «живое» облако, которое можно будет перемешать.

Теперь вы знаете, как сделать облака для декорирования потолка. Оформить таким образом комнату не сложно, при этом результат получится очень оригинальным, будет поражать и удивлять ваших гостей и дарить хорошее настроение вам.

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Конкурсы для гостей

Одним из самых любимых конкурсов на детских праздниках является «Угадай именинника». Суть конкурса заключается в следующем: из предложенных фотографий нужно выбрать те, где есть виновник торжества.

Еще один конкурс — шуточное предсказание судьбы ребенка. Положить перед ним гантель, кольцо и копилку и наблюдать, что малыш выберет. Гантель означает здоровье, кольцо – удачный брак, копилка – богатство. Все дети в восторге от воздушных шариков.

Конкурс «Сколько вешу». Малыша берут на руки и пытаются угадать вес ребенка.

Конкурс «Приданное». Суть его заключается в следующем: перед гостями ставится банка с накопленными деньгами на будущую свадьбу ребенка. И гости должны угадать сколько там денег. Кто угадал – тому подарок; а кто не угадал – тот пополняет копилку.

Забавный конкурс «Кто дальше плюнет соску».

Также популярным является конкурс, кто быстрее выпьет из детской бутылочки. В емкость наливается сок и желающие соревнуются.

За участие в конкурсах гости награждаются вкусными призами.

Можно взять за семейную традицию следующую идею. Распечатать на бумаге паровоз. На кабине написать основную информацию о ребенке: имя именинника, сколько лет исполнилось; а вагоны ассоциируются с гостями. Каждый пишет свои пожелания на память. Затем паровоз скрепляется и хранится как книга пожеланий для семейной истории.

Для того, чтобы такой праздник запомнился как детям, так и взрослым, вечер можно завершить праздничным салютом. А если детки в это время уже спят, то смогут увидеть его на завтра в отчетном видео «День рожденья — 1 годик!»