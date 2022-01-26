Как помочь ребенку научиться кататься на роликах?

Если ваше чадо давно просит купить ему коньки, не отказывайте ему в этом желании. Когда ребенок сам проявляет инициативу, важно поддержать и создать все необходимые условия. Детей, которые особо не горят желанием кататься, можно заинтересовать – поставив яркие видео, где подростки исполняют крутые трюки.

Первые шаги

Обучение начинается с подбора экипировки – в нашем случае это ролики и защита. Да, без шлема, налокотников и наколенников лучше не выезжать, ведь падения могут завершиться не только ссадинами и синяками. Чтобы научиться стоять на колесах, двигаться и не падать, не нужны дорогие коньки из супер прочного пластика и металла. Для первых уроков вы можете выбрать самые простые и бюджетные модели, тем более, они представлены в широком ассортименте. Подобрать их вы можете в интернет-магазине Roller Shop https://rollershop.com.ua/roliki/detskie-roliki/ где довольно много роликов низкой ценовой категории. Доступная цена вовсе не означает плохое качество. К примеру, продукция компании Flying Eagle отличается удобной колодкой, прочной рамой. Многие модели бюджетной категории оснащаются алюминиевой ходовой, которая позволит в перспективе изучать прыжки, слайдить. Крайне важно правильно подобрать размер, чтобы ролики не болтались, не натирали. В качестве критерия при выборе размера используйте длину стопы малыша (от большого пальца до пятки). Эту цифру сравнивайте с размерной сеткой производителя, который вам больше импонирует. Основатель магазина Roller Shop обязательно поможет вам с подбором размера и модели детских коньков.

Первые шаги

Выберите подходящее место – желательно, чтобы это были дорожки или площадка вдали от машин и людных мест, с хорошим асфальтовым покрытием. Перед тем, как выйти в ближайший парк или во двор, важно правильно надеть защиту – пластиковые элементы должны закрывать самые уязвимые места. Шлем нужно хорошо подтянуть, чтобы он не слетал при поворотах головы. Начинать обучение нужно с правильной стойки – для этого ребенок должен согнуть колени, ноги на ширине плеч. Далее немного наклонить тело вперед, выдвинуть одну ногу, попробовать найти баланс в таком положении. Первое упражнение – учимся отталкиваться, поочередно обеими ногами. Вначале сгибаем опорную ногу, переносим на нее свой вес, при этом ее носок поворачиваем наружу. Отталкиваясь другой ногой, ее нужно выставить вперед и перенести на нее центр тяжести. Чтобы начинающему райдеру понять было проще, объясните малышу, что он должен передвигаться, имитируя походку утки. Базовое движение для плавного набора скорости – фонарики. Для этого нужно поставить пятки вместе, носки развести, колени и бедра слегка наклонить, тело находится в базовой стойке, слегка наклонено вперед. Ролики разъезжаются в стороны, ребенок катится. Далее нужно развести ноги в стороны и выпрямить колени, затем снова свести и согнуть – получается своеобразный фонарик. Также важно научить ребенка, как правильно падать – только вперед, правильно сгруппировавшись.