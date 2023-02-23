Алкоголь – неизменный спутник взрослой жизни (за редким исключением). Для того чтобы расслабиться без вреда для здоровья, нужно правильно пить. Главные совет, это пить только качественные алкогольные напитки.

Без вреда для здоровья человек в неделю может выпивать не более 10 стандартных порций алкоголя. Этот показатель еще называют «единицей алкоголя». Он предполагает наличие в порции спиртного 10 граммов этанола (чистого спирта). Иначе говоря, переработка алкоголя организмом без вреда для здоровья предполагает употребление в неделю не более, к примеру, 210 мл крепкого алкоголя, либо 700 мл вина крепость до 12% или 1,7 литра пива крепостью до 5%. Цифры указаны примерные, поскольку реакция организма на спиртное у каждого человека индивидуальная. Тем не менее, стандартная порция помогает сориентироваться в объемах безопасной дозы алкоголя, которая не повлечет развитие хронических заболеваний, а также не приведет к несчастным случаям, травмам и т.д.

Как правильно пить алкоголь, чтобы не пьянеть?

Для начала посмотрите на реакцию своего организма на спиртное и оцените, какое количество алкоголя вы способны выпить без катастрофических последствий. Например, в течение недели ежедневно записывайте, какие спиртные напитки и в каких объемах вы выпили за последние 24 часа. Также отмечайте все негативные явления, связанные с приемом определенного объема алкоголя. Такой подход даст вам понимание реакций организма на те или иные спиртные напитки, чтобы в следующий раз вы смогли сосредоточиться на том спиртном, которое меньше отравляет организм.

Откажитесь от привычки пить залпом

Есть ряд правил грамотного приема спиртных напитков. Среди них:

Следить за качеством алкоголя, чтобы не нанести непоправимый вред организму контрафактным спиртным.

Не смешивать спиртное разных видов.

Избегать ситуации с повышением-понижением градуса алкоголя.

Еще один действенный совет, как правильно пить: надо избегать давления компании. Проанализируйте, с кем вы чаще всего выпиваете, кто является инициатором внепланового употребления горячительного (например, в будние дни), и постарайтесь минимизировать общение с этими людьми. Дистанцирование от «катализаторов» поможет вам выработать новые привычки и не превышать норму выпивки.

Еда — как сочетать алкоголь с пищей и чем закусывать?

Хороший способ снизить степень опьянения – слегка закусывать после каждой принятой дозы алкоголя. Так горячительный напиток медленнее опьяняет. Спиртное всасывается в кровь через органы пищеварения. Если выпить горячительное на пустой желудок, то спирт быстрее поступит в кровоток и даст большую степень опьянения. Поэтому, наша рекомендация: ешьте до и во время распития спиртного! С осторожностью надо относиться к аперитиву. Прием небольшого количества алкоголя перед едой усиливает аппетит и желание продолжать употребление спиртное.