Как проводится сертификация услуг?

Ход работ по сертификации
Согласно профильному ГОСТ, процедура оценки качества услуг проводится в следующем порядке:
- Предприниматель направляет специалистам заявку и комплект первичных документов.
- Эксперты изучают полученные данные и принимают решение по заявке.
- После подписания договора проводится анализ качества услуг. Как правило, процедура предполагает выезд специалистов на предприятие. Оценивается квалификация персонала, наличие программного обеспечения, оборудования, инвентаря, процесс оказания услуг и т.д.
- По результатам составляются акты, на основании которых принимается решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата.
- Если решение положительное, заявителю передается сертификат (срок действия – до 3 лет) и разрешение на использование знака СДС.
С этого момента предприниматель получает право наносить знак качества на документы, использовать его в рекламных и информационных материалах.
Сертификат оформляется на бумажном бланке как минимум с четырьмя степенями защиты. В документе содержится информация о сроке действия, органе по сертификации, компании (наименование, юридический адрес, контакты для связи), виде оказываемых услуг, стандарте, в рамках которого проводилась оценка. Сертификату присваивается уникальный номер, под которым он регистрируется в открытом электронном реестре.
Инспекционный контроль
В ГОСТ 54659-2011 установлено, что после выдачи сертификата ежегодно проводится инспекционный контроль. Состав оценочных мероприятий зависит от:
- специфики услуг компании;
- наличия системы контроля качества;
- результатов предыдущих проверок;
- наличия или отсутствия нареканий к качеству сервиса со стороны клиентов, контролирующих инстанций;
- иных факторов.
Инспекционный контроль предполагает анализ документации предприятия экспертной группой, выезд на место оказания услуг, составление акта с результатами проведенной проверки. Отрицательные результаты оценки – основание для аннулирования или приостановления срока действия сертификата до момента устранения выявленных нарушений.