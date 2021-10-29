Как проводится сертификация услуг?

Ход работ по сертификации

Согласно профильному ГОСТ, процедура оценки качества услуг проводится в следующем порядке:

Предприниматель направляет специалистам заявку и комплект первичных документов. Эксперты изучают полученные данные и принимают решение по заявке. После подписания договора проводится анализ качества услуг. Как правило, процедура предполагает выезд специалистов на предприятие. Оценивается квалификация персонала, наличие программного обеспечения, оборудования, инвентаря, процесс оказания услуг и т.д. По результатам составляются акты, на основании которых принимается решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата. Если решение положительное, заявителю передается сертификат (срок действия – до 3 лет) и разрешение на использование знака СДС.

С этого момента предприниматель получает право наносить знак качества на документы, использовать его в рекламных и информационных материалах.

Сертификат оформляется на бумажном бланке как минимум с четырьмя степенями защиты. В документе содержится информация о сроке действия, органе по сертификации, компании (наименование, юридический адрес, контакты для связи), виде оказываемых услуг, стандарте, в рамках которого проводилась оценка. Сертификату присваивается уникальный номер, под которым он регистрируется в открытом электронном реестре.

Инспекционный контроль

В ГОСТ 54659-2011 установлено, что после выдачи сертификата ежегодно проводится инспекционный контроль. Состав оценочных мероприятий зависит от:

специфики услуг компании;

наличия системы контроля качества;

результатов предыдущих проверок;

наличия или отсутствия нареканий к качеству сервиса со стороны клиентов, контролирующих инстанций;

иных факторов.

Инспекционный контроль предполагает анализ документации предприятия экспертной группой, выезд на место оказания услуг, составление акта с результатами проведенной проверки. Отрицательные результаты оценки – основание для аннулирования или приостановления срока действия сертификата до момента устранения выявленных нарушений.