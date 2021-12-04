Как рисовать 3D-ручкой?

3D-ручки отлично подходят для множества вещей, но одно из них — быть дополнением к вашим 3D-печатным моделям. когда в ваших моделях есть зазоры или щели, которые необходимо заполнить, для этого можно использовать 3D-ручку.

Он также может соединить сломанный кусок модели. После того, как вы добавите в свою модель расплавленную нить, она будет выглядеть как капля и довольно низкого качества. Что вы можете сделать, так это отшлифовать расплавленную нить после того, как она затвердеет, чтобы сгладить поверхность.

Некоторые области просто труднодоступны, поэтому наличие 3D-ручки в вашем арсенале может быть очень полезным.

3D-ручки — отличный помощник для художников, которые специализируются на 3D-объектах, а также на искусной работе. Художники могут создавать довольно сложные конструкции с помощью профессионального 3D-пера и большого опыта.

Они могут делать небольшие скульптуры, а также прототипы. Этот метод быстрого прототипирования — отличный способ показать другим людям свои идеи в реальной жизни, а не просто как мысль.

Есть много 3D-ручек, предназначенных для образовательных целей и развлечений для детей, где они могут пройти своего рода мастерскую по созданию 3D-объектов. Дети могут экспериментировать и по-настоящему проявлять свои творческие способности с помощью 3D-ручки.

Известно, что следующие профессионалы в некоторых случаях использовали 3D-ручку:

Дизайнеры продукта

Архитекторы

Производители ювелирных изделий

Модельеры

Художники

Учителя

Учителя могут рисовать модели бок о бок с лекцией, чтобы объяснять научные диаграммы.

Каковы плюсы и минусы 3D-ручек?

Плюсы 3D-ручек

Технически это самый дешевый способ 3D-печати.

Вы можете использовать его для заполнения пробелов в 3D-печатных моделях.

Очень прост в использовании и создании моделей, не требует файлов, программного обеспечения, двигателей и т. Д.

Намного дешевле по сравнению с 3D-принтерами

Для новичков и детей

Минусы 3D-ручек