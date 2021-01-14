Как сделать необычный подарок-сувенир? Канистра-бар

Канистра-бар – это настоящее произведение искусства, которое не оставит равнодушным никого. Первые практичные аксессуары появились в 1963 году. Именно тогда проводился конкурс, на котором основатель компании Италло Зоффоли представил в качестве своей работы бар канистра, благодаря чему одержал победу в номинации «Золотой токарный станок».

Сегодня такое приспособление пользуется популярностью среди деловых людей. Мини-бары удобно устанавливать в офисе, рабочем кабинете и гостиной. Функциональное изделие можно использовать во время деловых переговоров, подписания важных контрактов, и даже для поддержания дружеской беседы.

Помимо прямого предназначения, девайс служит прекрасным элементом декора. Канистра-бары создаются в стильном дизайне, поэтому становятся достойным украшением домашней обстановки и любого интерьера. Существует множество моделей, которые представлены в разных стилях: современные, исторические, классические. Выбирать конкретный экземпляр необходимо в зависимости от стилистики интерьера помещения, где планируете устанавливать аксессуар.

Практичные предметы декора разнятся не только внешним видом, они могут отличаться размерами и конструкцией. Если вы хотите купить такой канистра бар в Украине, но не знаете какую модель выбрать, тогда нужно ознакомиться с существующими видами.

Итак, мини-бары настольного типа представляют собой сферу, размещенную на подставке. Такие изделия компактны, размер канистры колеблется в диапазоне от 22 до 40 см. Самые маленькие экземпляры подойдут для хранения конфет и покерного набора. Такой вариант считается уместным для применения в любом помещении, как в кабинете, так и гостиной. Устанавливается изделие на журнальный или рабочий стол.

Напольные Канистра-бары – это вместительные аксессуары, которые оснащаются дополнительным пространством для размещения элитных спиртных напитков. Стоимость такого типа бара значительно отличается от предыдущего варианта. Экземпляры с колесиками легко перемещаются с одного места на другое, что очень удобно в просторном помещении.

Еще один функциональный вариант – это напольный бар со встроенным столиком, который станет незаменимой вещью при небольшом фуршете. На столике можно располагать легкие закуски и бокалы. Габаритные экземпляры отлично вписываются в интерьер больших гостиных и офисов.

Если ваше помещение не располагает большой площадью, тогда обратите внимание на напольные угловые модели. Они не занимают много места, их удобно установить в углу комнаты. Такие экземпляры выполняются в классическом стиле и подходят для хранения изысканных напитков и вин.

Бар в виде Канистры – это уникальный аксессуар, который можно преподнести в качестве подарка родственнику, другу, руководителю или начальнику на любое торжественное событие. Приспособления ручной работы выполняются из дорогих материалов, а значит, прослужат длительное время. У нас представлен широкий ассортимент качественных мини-баров, которые можно заказать, не выходя из дома.