Как стать гражданином США

Подача заявления на натурализацию (форма N-400)

Первый этап процесса занимает в среднем чуть больше 14 месяцев, но может быть быстрее или медленнее в зависимости от вашего местоположения . Обратите внимание, что время обработки заявки N-400 составляет от получения до церемонии присяги, а не утверждения заявки.

Отправка заявления на получение гражданства США и подтверждающих документов в USCIS запускает процесс. Чем быстрее вы сможете собрать сопроводительную документацию — например, ксерокопию вашей грин-карты (форма I-551, официально называемая «Карта постоянного жителя»), — тем раньше вы сможете отправить ее в USCIS, которая затем может начать рассмотрение вашего заявления. .

Важно убедиться, что ваше заявление заполнено, ваши ответы верны, а подтверждающие документы представлены в том формате и в том порядке, который предпочитает правительство США. Если какой-либо из ваших документов написан на языке, отличном от английского, вы также должны получить заверенный перевод этого документа на английский язык, поэтому помните об этих дополнительных шагах, выполнение которых может занять дополнительное время. Любая недостающая информация или документация, скорее всего, замедлит процесс.

ВАЖНО: обязательно уведомляйте USCIS каждый раз, когда вы переезжаете или меняете свой почтовый адрес, чтобы не пропустить официальные уведомления.

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