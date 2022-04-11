Как стать настоящим бухгалтером и менеджером? Курсы обучения 1С в Севастополе

«1С:Розница 8 для Беларуси» решает задачу комплексной автоматизации всех бизнес-процессов в сфере торговли, от отдельного магазина до большой сети. Также вас могут заинтересовать курсы обучения 1С в Севастополе по доступной цене, как для новичков, так и для средних по знаниям людей, посмотреть более подробную информацию вы сможете перейдя по ссылке 1c-kursy.ru.

Программа поддерживает работу всего необходимого оборудования: нефискальных принтеров документов, фискальных регистраторов, с предоставлением отчетов по кассовой смене, согласно действующему законодательству республики Беларусь.

В зависимости от потребностей компании, ее текущих бизнес-процессов пользователь может в любое время самостоятельно подключать необходимое основное торговое оборудование, системы маркировки:

терминалы сбора данных, считыватели пластиковых карт;

сканеры и принтеры штрихкодов;

эквайринговое оборудование;

весы с функцией «Печать этикеток».

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ

С «1С:Розница 8» вы сможете автоматизировать и оптимизировать управление розничным магазином или их сетью, а именно:

учет движения товаров;

печать чеков при продаже;

формирование сводного за смену отчета по кассе (с учетом возвратов товаров);

оформление приходно-расходных кассовых ордеров непосредственно в торговой точке;

учет денежных средств, их перемещения между кассами одного магазина, между магазинами одной сети, между кассами и магазинами единой торговой сети;

работа со скидками и сертификатами;

анализ продаж и работы персонала.

Возможно как самостоятельное использование программы, так и в комплексе с «1С:Бухгалтерия 8», «1С:Управление торговлей 8». Дополнительно можно заказать доработки со стороны программистов 1С, воспользоваться платными консультациями или подключить необходимые сервисы.***