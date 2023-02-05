Давно известно, что остановка — это прекрасное поле для рекламы. Ее эффективность доказана многолетним опытом. А вкупе с невысокой стоимостью она пользуется большой популярностью среди рекламодателей. В последнее время выявилась тенденция рекламных компаний, которые охватывают серию остановок. Придерживаясь общей концепции, они максимально приближают товар к потенциальным потребителям. Если сравнивать с той же баннерной рекламой, то выбор очевидно падет в сторону Остановок. Дело в том, что средняя цена баннера равняется стоимость 7-15 рекламных поверхностей, представляемых на остановках. Само собой разумеется, что эффективность в данном случае будет склоняться в пользу последних. Как устроена наружная реклама? Эффективность рекламы на транспорте от этих специалистов на сайте — одна из лучших в РФ!

Так называемая транзитная реклама. Реклама на транспорт

Как правило при размещении рекламы на остановках подразумевается:

аренда рекламной поверхности сроком на один месяц;

изготовление рекламного материала;

последующий монтаж и демонтаж конструкции;

обслуживание рекламного листа в течение срока аренды;

кроме того в список услуг может входит фотоотчет о проделанной работе в качестве подтверждения выполненного заказа.

С помощью рекламы на остановках возможно ориентация рекламной компании не только на конкретный район города, но и целевую аудиторию.

Наружная реклама на остановках привлекает и подкупает людей своей красочностью. За счет удобного расположения, реклама видна для людей, стоящих непосредственно на остановке, и тем, кто стоит поодаль. Говоря об ориентации рекламы на конкретного потребителя, то скорее всего она рассчитана на людей, которые часть пользуются услугами общественного транспорта и пешеходов. Тем не менее не стоит исключать и водителей, которые могут рассматривать рекламные листы, стоя на светофоре или в пробке.

Размещение рекламы на остановках с большой долей вероятности поднимет интерес к предлагаемым вами услугам или товарам. Поэтому такой инструмент находится на хорошем счету у рекламодателей.