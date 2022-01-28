Как в 2022 в России будут бороться с кредитными мошенниками!

Ежегодно от действий мошенников в России страдают миллионы людей, при этом, большая часть преступлений отмечена в отрасли кредитования. С каждым годом показатели только увеличиваются, а ЦБ и МВД ведут борьбу со злоумышленниками, однако число мошеннических действия все равно растет. В 2021 году в сфере кредитования числится пострадавшими от подобных преступлений более миллиона граждан. Вернули деньги, решив проблемы с финансовыми учреждениями всего 30% потерпевших. Злоумышленники зачастую оформляют распространенные и популярные ныне онлайн займы с переводом на карты, но на карт-счета третьих лиц, представляются сотрудниками кредитных учреждений или органов власти, входят в доверие и выпытывают конфиденциальные данные. Уже в 2022 году в правительстве собираются бороться с мошенниками, и в этой статье рассмотрим основные меры, которые собираются предпринять.

Как будут бороться с мошенниками

В Госдуме РФ выступили с предложением о принятии закона, который позволит гражданам самим себе запрещать оформление кредита. Депутаты заявили следующее: «Клиент банка может после оформления ссуды установить себе запрет на взятие займа, перед оформлением нового кредита его снять, подписать договор и вновь установить». Регулятор предложил несколько вариантов решения подобной проблемы:

Обязать кредитора закрывать по требованию клиента доступ к счетам посредством онлайн-банкинга или приложения для смартфонов. Установить запрет по требованию клиента на отправку сведений в БКИ. Повысить уровень контроля средств в мобильных приложениях и онлайн-банкинге.

Пока неясно, будет ли это эффективным в борьбе с мошенниками, так как результат станет известен через некоторое время.

Позиция банков по данному вопросу

Представители «Тинькофф Банка» сказали, что следует повышать финансовую грамотность граждан через приложения для смартфонов и онлайн-банкинг, добавив, что у них есть профильный блог с экспертными статьями, чтение которого делает граждан более бдительными. В «Райффайзенбанке» заявили, что требуется повышение уровня защиты онлайн-банкинга и мобильных приложений.

Полезные советы

Необходимо всегда быть бдительными, не терять самообладание. Никто не сможет защитить ваши деньги, кроме вас. Да, правительство предпринимает какие-то меры, но практика демонстрирует, что они чаще всего неэффективны. Если деньги в банке не застрахованы, их вам не вернут. Но даже при наличии страховки придется привести множество доводов доказательства своей невиновности.