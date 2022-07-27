Как выбрать хороший отель для отдыха с детьми?

Чтобы поехать на отдых с детьми, сначала нужно внимательно присмотреться к отелю. Прежде чем бронировать номера лучше поговорить с менеджером отеля, изучить сайт отеля.

Рассмотрим основные моменты, на которые стоит обратить внимание

Место расположения отеля

Если отель расположен далеко от аэропорта это будет неудобно. Не очень хочется после изнурительного перелета ехать еще несколько часов до отеля. Стоит обратить в какой части города находится отель, шумное это место или нет. Далеко ли находится береговая линия. Нужно ли добраться до пляжа, переходя дорогу, или предусматривается услуга развоза.

Состояние пляжа

Пляж должен быть песчаным или посыпан мелкой галькой. Заходить в воду по бетонным плитам и острым камушкам не желательно. Пляж должен быть чистым и огороженным. Нужно узнать о стоимости зонтиков и лежаков, или они предоставляются бесплатно, а также о наличии кораллов, морских ежей и медуз.

Какое предусмотрено питание для детей в отеле

В некоторых отелях в меню детского питания могут входить не совсем полезные блюда, такие как фастфуд. Необходимо узнать есть ли диетическое меню и можно ли заказать индивидуальное питание для ребенка.

Если отель находится в экзотической стране, лучше чтобы подавали европейскую кухню. Еда со специями может быть вредна для ребенка.

Детские развлекательные центры

Детская площадка должна отвечать всем мерам безопасности, находиться или в тени, или под крышей. К отелю должен прилегать детский бассейн, мини-клуб, детская анимация. В некоторых отелях есть услуги нянь. А для детей постарше дискотеки и кинотеатры.

Бассейн должен быть не глубоким и с подогревом. Желательно чтобы была водяная горка. Например, наш отель предоставляет лучший сервис для отдыха с детьми.

Наличие зелени на территории отеля

Если на территории отеля есть лужайки с беседками и посажены деревья это очень хорошо. В тени деревьев можно уложить ребенка спать в коляске и просто подышать свежим воздухом. Ребенок с удовольствием будет бегать по зеленой лужайке.

Наличие детских аксессуаров на прокат

Детская кроватка может предоставляться не только платно, но и бесплатно. В использование так же могут предоставлять радио-няню, горшок, детскую ванночку и разные туалетные принадлежности.

Медицинская помощь

Нужно быть уверенным, что если вдруг возникнут какие-то проблемы со здоровьем ребенка, будет оказана помощь высокой квалификации. Заранее нужно узнать есть ли на территории отеля врач, а если нет, то, как близко он находится.

Отдых с ребенком — это всегда большая ответственность, поэтому лучше заранее продумать все моменты.

Надеемся, наши советы помогут вам подобрать подходящий отель и провести долгожданный отпуск!