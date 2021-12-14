Как выбрать хороший планшет на Андроиде

Следующая модель — NERLMIAY KIDS Android 4.4, данный планшет станет идеальным вариантом для ребенка или подростка, т.к. способен обеспечить быструю работу при чтении книг или просмотре фильмов и веб-страниц, кроме того является очень легким по весу и комплектуется противоударным резиновым чехлом. Планшет ПК CHUWI Windows 10 отличается от других моделей довольно внушительным размером диагонали дисплея, а также весьма высокой производительностью за счет большого объема ОЗУ и мощного процессора, что позволит вам эффективно использовать данное устройство для работы днем и, например, для просмотра фильмов или сериалов после рабочего дня. И последняя модель, о которой мы расскажем, — Huawei MediaPad M2, этот планшет сумел сбалансировано совместить в себе отличное качество звука и видео, мощный процессор и аккумулятор, а также удобные для повседневного использования габариты.

Сегодня в тренде спорт и здоровый образ жизни, а потому все большую популярность завоевывают, так называемые фитнес-трекеры, которые становятся верными спутниками людей, ведущих активный образ жизни. Самыми востребованными среди них являются Xiaomi Mi Band 2, VCOO Bluetooth Smart S2, Huawei A1, Feipuker Smart, а также Tiandirenhe.

В заключении хотелось бы добавить, что если вы собрались покупать планшет, фитнес-трекер или какой-то другой электронный девайс, для начала внимательно изучите профессиональные обзоры, отзывы пользователей, и только потом отдавайте предпочтение тому или иному устройству.