Как выбрать хороший собачий корм?

По
Евгений
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Как выбрать хороший собачий корм?

Корма Acana: разновидности и особенности

Выпускаются корма Acana на собственных крупных производственных площадках канадской компании Champion Pet Food ― фабрике NorthStar в Канаде и DogStar в американском штате Кентуки.

Основным принципом производителя является биологическое соответствие кормов естественным физиологическим потребностям животных. Рекомендуем вам заказать хороший собачий корм в магазине doggycouture.com.ua.

Есть несколько серий, созданных с учетом возраста, особенностей породы и индивидуальных характеристик собак.

В серию Heritage входят:

  • Adult Large Breed ― корм для взрослых собак крупных пород. Основу рациона составляет мясо цыпленка, филе камбалы, а также куриные яйца.
  • Adult Small Breed ― питание для взрослых особей мелких пород с весом не более 9 кг. В нем преобладает мясо цыпленка и индейки, а также филе камбалы. Дополнительно добавлены морские водоросли, а также сушенная клюква и люцерна ― ингредиенты, необходимые для здоровья и гармоничного развития.
  • Light & Fit ― отличный выбор для собак с избыточной массой тела, который поможет обрести легкость и стройность.
  • Senior Dog разработан для пожилых питомцев. Все его ингредиенты богаты ценными белками и содержат минимум углеводов.
  • Sport & Agility является идеальным кормом для собак, которые придерживаются спортивного режима.
  • Adult Dog предназначен для зрослых собак. Содержит минимум жира и оптимальное количество ценного белка.
  • Puppy & Junior ― для щенков и молоденьких особей. В его основе мясо цыпленка, камбала и куриные яйца. Остальные 30% ― растительная составляющая, которая включает в себя чечевицу, горошек, яблоко, грушу, люцерну, тыкву, горчичные листья, чернику и др.
  • Puppy Large Breed ― для щенков крупных пород. Его основу составляют мясо цыпленка, печень индейки и курицы, камбала и куриные яйца.
  • Puppy Small Breed ― полезное питание для щенков миниатюрных пород, основанное на мясе птицы и рыбы, куриных яйцах, фруктах и овощах.

Серия кормов Singles подойдет собакам любого возраста и породы. Ее важная особенность ― наличие единственного источника белка.

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