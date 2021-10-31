Как выбрать хороший собачий корм?

Корма Acana: разновидности и особенности

Выпускаются корма Acana на собственных крупных производственных площадках канадской компании Champion Pet Food ― фабрике NorthStar в Канаде и DogStar в американском штате Кентуки.

Основным принципом производителя является биологическое соответствие кормов естественным физиологическим потребностям животных. Рекомендуем вам заказать хороший собачий корм в магазине doggycouture.com.ua.

Есть несколько серий, созданных с учетом возраста, особенностей породы и индивидуальных характеристик собак.

В серию Heritage входят:

Adult Large Breed ― корм для взрослых собак крупных пород. Основу рациона составляет мясо цыпленка, филе камбалы, а также куриные яйца.

Adult Small Breed ― питание для взрослых особей мелких пород с весом не более 9 кг. В нем преобладает мясо цыпленка и индейки, а также филе камбалы. Дополнительно добавлены морские водоросли, а также сушенная клюква и люцерна ― ингредиенты, необходимые для здоровья и гармоничного развития.

Light & Fit ― отличный выбор для собак с избыточной массой тела, который поможет обрести легкость и стройность.

Senior Dog разработан для пожилых питомцев. Все его ингредиенты богаты ценными белками и содержат минимум углеводов.

Sport & Agility является идеальным кормом для собак, которые придерживаются спортивного режима.

Adult Dog предназначен для зрослых собак. Содержит минимум жира и оптимальное количество ценного белка.

Puppy & Junior ― для щенков и молоденьких особей. В его основе мясо цыпленка, камбала и куриные яйца. Остальные 30% ― растительная составляющая, которая включает в себя чечевицу, горошек, яблоко, грушу, люцерну, тыкву, горчичные листья, чернику и др.

Puppy Large Breed ― для щенков крупных пород. Его основу составляют мясо цыпленка, печень индейки и курицы, камбала и куриные яйца.

Puppy Small Breed ― полезное питание для щенков миниатюрных пород, основанное на мясе птицы и рыбы, куриных яйцах, фруктах и овощах.

Серия кормов Singles подойдет собакам любого возраста и породы. Ее важная особенность ― наличие единственного источника белка.