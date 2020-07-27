Как выбрать металлопластиковые окна в Украине?

Пластиковое окно состоит из самого стеклопакета, профиля, а также фурнитуры.

Пластиковое окно может быть однокамерным (два стекла а между ними воздух), двухкамерными или состоять из большего числа камер. От количества камер зависит, как окно держит тепло. Исходя из этого, при покупке нужно ориентироваться на среднюю зимнюю температуру в вашем регионе. Чем холоднее зима, тем больше необходимо камер для удержания тепла в доме. Приобрести металлопластиковые окна вы можете на сайте https://stekloplast.ua/.

Также стекла могут быть энергосберегающие, это специальная современная технология, которая приводит к уменьшению потерь тепла. Пластиковые окна очень герметичны, конструкция хорошо продумана. Даже простое однокамерное окно заметно превосходит по многим параметрам деревянные окна.

При изготовления оконного профиля применяется химически нейтральный поливинилхлорид, который также имеет воздушные камеры, количество которых больше трех (до семи) камер. Для придания жесткости оконный профиль армируется изнутри оцинкованной сталью, к ней потом крепят фурнитуру.

Оконные профили ПВХ могут покрываться ламинатом — это специальные многослойные пленки, окрашенные под дерево ценной породы, либо простые одноцветные акриловые пленки.

Современные металлопластиковые окна, которые изготовлены по технологии «greenline» не могут содержать свинца и являются экологически безопасными для эксплуатации в быту.

Фурнитура — это различные механизмы открывания-закрывания окна, которые состоят из множества деталей. Все эти детали по периметру окна превращаются в единую силовую конструкцию, которая обеспечивает равномерное распределение нагрузки на раму, и обеспечивают защиту от взлома.

Фурнитура может быть поворотная (с вертикальным подвесом) и поворотно-откидная.

В дополнение можно смонтировать замок безопасности для окна. Этот замок препятствует открыванию окна для детей. Существуют, также, ограничители для открывания створок и многое другое.

Пластиковые окна, без сомнения, способствуют улучшению качества жизни и по своим ценам и характеристикам не имеют альтернативы.