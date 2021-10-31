Как выбрать нержавеющий крепеж и метизы?

Виды металлических крепежных изделий

Нержавеющий крепеж: технические характеристики и область применения

Нержавеющие крепёжные изделия выгодно отличаются от других метизов своей прочностью и стойкостью к воздействию агрессивной среды. Благодаря своей долговечности и способности не поддаваться коррозии, такой крепёж используется даже в самых неблагоприятных для металлических изделий условиях. Нанесённый на поверхность детали защитный слой не позволяет ей на химическом уровне взаимодействовать с другими металлами. Поэтому вероятность коррозии изделия в самых различных средах сведена к нулю.

Выбирать нужно правильно

Выбирая крепеж — неважно заклёпку вытяжную купить вы собрались или шпильки из нержавеющей стали, учитывайте основу, которая использована в сплаве. Только при таком подходе можно быть уверенным, что изделие прослужит долгое время и соединение не подведёт в процессе эксплуатации. Если вам требуется купить метизы, такой товар вы можете найти в компании «Трайв-Комплект». Ведь тут скидки на нержавеющий крепеж с хорошей выгодой. В нашем каталоге представлены самые разнообразные крепежные элементы – от болтов до анкерной техники и хомутов. Вы можете выбрать нужный вам вариант и размер металлического крепежа.

Материалы, которые используются при изготовлении нержавеющего крепежа

В основе такого изделия — нержавеющие стали с большим содержанием никеля, хрома и молибдена. Такие метизы делятся на три основных вида, которые различаются видами стали.

Основа — ферритовая сталь. Обладают повышенной стойкостью к процессам окисления и агрессивному воздействию окружающей среды (кроме морских климатических условий). Обычно применяются в автомобильной, строительной, пищевой индустрии. Основа — аустенитная сталь. Имеют универсальные антикоррозийные качества. Изделия прочны и в то же время пластичны. Широко используются при монтаже оборудования для добычи нефти из солёных морских глубин. Основа — мартенситная сталь. Особенность крепежа из такого материала заключается в хорошей устойчивость к коррозии во влажной среде. Самые прочные отполированные изделия изготавливаются из мартенситной хромистой стали.

В наше время внешний вид крепежа также играет далеко не последнюю роль. На современном строительном рынке представлен большой ассортимент крепежных изделий из нержавеющей стали. Это гайки, дюбели, болты, винты, шайбы, шпильки и многое другое. Из-за уникальных свойств такие метизы широко используются в разных сферах производственных работ. Особенно такие метизы незаменимы в медицинской, химической, пищевой и военной промышленности, в судостроении. При этом главное их достоинство — устойчивость к окислительным процессам, резким перепадам температур и коррозии.