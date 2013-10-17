Как выбрать нож — подсказки для покупателя

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Производящая ножи компания Benchmade известна достаточно давно. Она появилась еще в конце 70-х годов прошлого века.

Лучший нож в подарок – от Benchmade

Производящая ножи компания Benchmade известна достаточно давно. Она появилась еще в конце 70-х годов прошлого века. А годом начала истории этой фирмы можно считать 1979-й, когда Лес де Аис предпринял попытку изготовить качественный, но дешевый нож-бабочку, который многие знают по названию — Bali-Songs.

Созданный им инструмент вскоре приобрел немалую популярность среди местного населения, и Лес де Аис решил организовать собственную фирму по производству. Впрочем, его бизнес прогорел из-за проблем с доставкой и ценой, но сдаваться начинающий изготовитель не собирался. Он создал новую фирму, которая как раз и получила название – Benchmade. Можно узнать подробнее в https://wellgo.ua/.

Именно так назывался и способ, который применялся при изготовлении ножей. Сначала инструменты обрабатываются механически, затем полируются вручную и потом собираются. Компания Banchmade просуществовала до сих пор и сегодня ее продукция отличается высоким качеством.

Вклад в производство инструмента

Сотрудники этой фирмы постоянно занимаются поиском новых способов удивить найфоманов. Для изготовления используются только высококачественные материалы – порошковая сталь, титан и другие натуральные вещества.

Фирма сотрудничает со многими известными дизайнерами. Она постоянно создает новые стандарты. Много сил вкладывается в производство каждого инструмента, независимо от того, является ли он предназначенным для похода недорогим карманным ножичком, таким как Griptilian или дорогостоящим и надежным в использовании режущим инструментом Axis Lock.

Разнообразие моделей для презента

Нож от фирмы Benchmade — это идеальный подарок мужу или любимому мужчине. Ведь его можно использовать не только на кухне, но и в туристическом путешествии, в строгании, в самозащите.

Большинство рукояток обладают черным цветом, который придает брутальности и агрессивности. Например, нож Barrage, предназначенный, прежде всего для военных и полиции, можно не только использовать в бою, но и применять в более мирных целях. У этой модели тяжелая рукоятка и очень прочное стальное лезвие.

Еще один инструмент с черной рукояткой и затемненным клинком — Contego. Это тоже достаточно мощный инструмент. Основное его положительное свойство — высокая прочность.

Также в качестве подарка мужчине можно использовать нож Griptilian. Этот нож вообще пользуется наибольшей популярностью среди всех остальных моделей от фирмы Benchmade. И прежде всего этому способствуют невысокая цена и большое количество вариантов.

Также отличительной особенностью этого ножа является литая рукоятка, благодаря которой инструмент хорошо лежит в руке. Уронить его практически невозможно.

Ножи Benchmade имеют огромный потенциал. У каждой модели имеются свои плюсы. И каким бы характером ни обладал мужчина, всегда можно найти инструмент, который подошел бы для него в качестве подарка.