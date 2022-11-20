Как выбрать оборудование для сварочных работ

Ремонт современного автомобиля требует новых технологий

Внедрение новых материалов в производстве автомобиля требует совершенно новых подходов к ремонту машин. Например, некоторые внедорожники сегодня имеют полностью алюминиевую раму. Такой силовой элемент весьма прочен при минимальном весе. Однако, в случае ДТП, ремонт подобной рамы потребует специального оборудования. Если вам нравится эта сфера деятельности и вы хотите научиться правильно держать в руках сварочный аппарат и понимать, как используя его работать, то можете записаться на обучение на сварщика, чтобы полностью освоить это ремесло.

Ведь алюминий не сталь и для сварки алюминиевых элементов потребуется сварка аргоном, которую должен выполнять опытный специалист. Аргонная сварка применяется не только для алюминия, но и для нержавеющих деталей.

Основное отличие этого вида сварки от обычной электродуговой в том, что сам процесс происходит в среде инертного газа аргон. Именно этот газ вытесняет из места сваривания кислород, что обеспечивает качественный шов без раковин и пустот. Подобную сварку активно используют для ремонта легкосплавных дисков и даже топливных баков у грузовых автомобилей. Подобные баки не редкость на иностранных грузовиках.

Шов произведенный с помощью аргонной сварки имеет хорошую прочность. Подобную сварку можно использовать для восстановления силовых элементов и обеспечивают герметичность. Широкое внедрение в автопроме алюминиевых сплавов требует все большего количество специалистов сварщиков способных работать именно с этим видом сварки.

Если раньше легкие и прочные сплавы применяли в очень дорогих и престижных автомобилях, то сегодня все больше обычных автомобилей имеют алюминиевые детали. Основная причина внедрения "крылатого" метала в автомобильной промышленности, это снижение веса автомобиля. Именно низкий вес автомобиля существенно снижает расход топлива, делая современные автомобили более эффективными.