Как выбрать оптимальные шины для транспортного средства

Правильно подобранные шины для авто – гарантия безопасности на дороге. Их нужно выбирать по определенным критериям, которые будут рассмотрены ниже. Однако изначально необходимо подобрать шину под конкретный диск, на котором указаны параметры, характеристики. Значение имеет и модель автомобиля.

Что нужно учесть при покупке

Есть определенный список параметров, которые стоит учитывать:

Шина по сезону. Всем известно, что шины существуют зимние и летние.

Протектор. Это своеобразный рисунок, благодаря которому обеспечивается сцепление с асфальтом, защита внутренней поверхности шины от повреждений, вероятности прокола. Бывает двух видов: симметричный и асимметричный.

Конструкция шины. На рынке предлагаются камерные и бескамерные покрышки, но все же популярным вариантом является модель без камер. Это более современное решение, которое доказало свою высокую эффективность.

Силовая часть шины. Здесь вопрос решается легко. Радиальная конструкция корда, то есть силовая часть покрышки, сейчас самая популярная. Ознакомиться с разнообразием актуальных вариантов вы можете на агрегаторе ВсеКолёса.ру. Сравнив предложения от разных поставщиков, вам будет проще определиться с выбором.

Диаметр шины. Этот параметр самый простой при выборе. Шину нужно подбирать под диск, а точнее под его диаметр. Очень часто приобретают одновременно диск и покрышки под конкретную модель транспортного средства.

Значение имеет ширина шины. Это цифровой индекс, который находится сбоку поверхности покрышки. Не стоит брать, например, слишком узкие или широкие модели. Это не совсем безопасно.

Высота профиля – значимый критерий. Это второй цифровой индекс, который указывается на изделии. Данный параметр влияет на характеристики шины. Высокий профиль помогает достигнуть комфорта и устойчивости. Низкий профиль обеспечивает высокий уровень управляемости машины.

Индекс нагрузки – параметр, который существует для того, чтобы можно было понять, какая максимальная допустимая нагрузка возможна на шину во время езды.

Индекс скорости – важный параметр. Он указывает на то, насколько можно развивать скорость, чтобы при этом покрышка не теряла свои свойства и эксплуатационные характеристики.

Если вы заинтересованы в покупке автомобильных покрышек, которые будут устраивать по всем параметрам, выбирайте продукцию известных брендов с положительной репутацией. Тогда вы останетесь довольны результатом.