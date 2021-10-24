Как выбрать плитку в Ярославле?

Кафельная плитка один из старейших облицовочных материалов на планете. Аттестовано Ростестом

Еще в древние века тонкие пластинки из обожжённой глины использовались для облицовки помещений. Разумеется, тогда процесс производства плитки был намного более трудоемким, и такое декоративное решение могли себе позволить только богатейшие слои населения.

Радует, что в XXI веке все могут использовать кафельную плитку для оформления интерьера. За более чем 5 тысяч лет применения в отделке этот материал доказал свою износостойкость, прочность и удобство. Ему ни страшны, ни жара междуречья Тигра и Ефрата, ни сибирские морозы, ни азиатская влажность.

Поэтому кафельная плитка используется не только в декоративных целях, но и в отделке помещений с повышенными требованиями к прочности покрытия. Использование плиточных полов широко применяется в общественных приемных, где по ним проходят тысячи ног ежедневно. И уж кончено же, данное напольное покрытие легко прослужит в квартире не один десяток лет. Ему ни страшны, ни шпильки, ни шипы, ни колеса велосипеда, и даже вечные мокрые следы в прихожей не испортят ваш пол.

Использование плитки в отделки ванных комнат и санузлов привычное для нас решение. Однако, если в вашей семье подрастает малыш – вы так же можете декорировать кафелем детскую комнату. Такое не очевидное решение позволит вам не переживать о состоянии стен, даже если ваш будущий художник будет регулярно практиковаться в своем искусстве прямо на любимой стенке.

Современный выбор цветов, материалов и текстур плитки позволяют использовать ее в любом интерьере любого стиля. Вечная классика, стильный лофт, или же популярный кантри стиль? Для любого вашего решения найдется множество вариантов.

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Ответы на такие неочевидные вещи, как:

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Так же у нас вы сможете ознакомиться с рекомендациями практикующих дизайнеров по выбору плитки. Мы настаиваем, что к выбору кафеля стоит отнестись с максимальной серьезностью. Так как перекладка плитки и керамогранита – это крайне трудозатратное мероприятие, лучше все тонкости узнать заранее.