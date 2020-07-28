Как выбрать уличные и домашние светильники

Современные LED технологии демонстрируют широкое применение и популярность при устройстве промышленного и уличного освещения. Качественные и эксплуатационные характеристики светодиодных светильников отвечают требованиям владельцев бизнеса. Спрос, как известно, рождает предложение. Рынок систем промышленного освещения предлагает достойный ассортимент продукции по конкурентным ценам. Доступные по стоимости, экономичные LED светильники все чаще приходят на замену альтернативным источникам света. Одним из наиболее востребованных и универсальных считается промышленный светодиодный светильник 50 Вт. Его применяют для освещения самых разнообразных объектов: офисных, торговых помещений, в учреждениях образования и здравоохранения, на промышленных предприятиях, на открытых уличных площадках. Вы можете выбрать уличные и домашние светильники в интернет-магазине https://www.linija-svitla.ua/.

Светодиодные светильники имеют ряд преимуществ, которые выгодно отличают их от традиционных люминесцентных, галогенных и обычных ламп накаливания:

безопасность для здоровья людей и экологии, при их производстве не используются токсичные вещества, они не требуют специальной утилизации после истечения срока эксплуатации;

максимальная близость к параметрам естественного дневного света, они комфортны для зрения, не утомляют, их применение рекомендовано для образовательных заведений;

продолжительный срок службы, производители гарантируют ресурс порядка 100 000 часов интенсивной работы;

устойчивость к механическим повреждениям, их трудно разбить, нет привычных элементов накаливания, которые выходят из строя при ударах и вибрации;

значительное (в разы) уменьшение энергопотребления;

высокая светоотдача, максимум энергии тратится на освещение, сам прибор не нагревается в процессе эксплуатации.

На крупных предприятиях, которые располагают значительной территорией, производственными и складскими помещениями большой площади и с высокими потолками, пользуются спросом промышленные светодиодные светильники 80 Вт. Их технические характеристики, высокая энергетическая эффективность и мощность, позволяют организовать бесперебойное и качественное освещение. В условиях действующего производства и на открытой местности LED светильники показывают себя с лучшей стороны. Они устойчивы к агрессивным средам, перепадам температур, повышенной влажности и запыленному воздуху.

Использование светодиодных светильников в промышленных масштабах выгодно и с экономической точки зрения. Это сокращение таких статей расходов как утилизация отработанных ламп, экономия на расходных материалах и обслуживании осветительных приборов, сокращение потребления электроэнергии.