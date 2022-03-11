Как заказать такси в Нижнем Новгороде?

Такси 808 предлагает услуги по самым выгодным ценам в столице, не влияющим на наше качество и сервис. Оптимальная стоимость такси в Киеве обусловлена высокой квалификацией наших водителей, большим опытом работы и внимательным отношением к клиентам. А заказать такси нижний новгород вы сможете здесь.

Как рассчитывается цена такси: Днепр и область

На ценообразование влияет множество факторов: удаленность пункта назначения, особенности поездки и прочее. Стоимость такси будет варьироваться в зависимости от типа заказанной услуги и дополнительных пожеланий. У сотрудников нашей службы богатый практический опыт, благодаря которому мы пользуемся отработанной логистикой и предельно выгодно подсчитываем стоимость пути для клиентов.

Тарифы на такси будут рассчитаны по кратчайшему маршруту, без наценок и дополнительных комиссий. Наши операторы используют современное программное оборудование: с его помощью мы сможем не только быстро построить маршрут, но и сообщить вам полную стоимость предстоящей поездки. Цена фиксирована и не меняется с момента оформления заказа.

Город, в котором особенно востребованы наши услуги такси – Днепр, тарифы вы можете увидеть ниже

Минимальный заказ «Стандарт» — 40грн до 2 км, далее 5,5 грн/км

Простой 1 грн/мин, 5 мин ожидание пассажира бесплатно, с 6-ой мин. начисляется тариф за весь период ожидания

Минимальный заказ «Универсала» — 50 грн до 2 км, далее 6грн/км

Минимальный заказ «Микроавтобус» — 80 грн до 2 км, далее 8,5грн/км

Вещи в салоне — +15 грн к тарифу

Маленькое животное — +5 грн к тарифу

Большое животное — +10 грн к тарифу

Загородный тариф «Базовой машин» после КПП — 7 грн/км

Загородный тариф «Универсала» после КПП — 7,5 грн/км

Загородный тариф «Микроавтобуса» после КПП — 8,5 грн/км

Почасовка — каждый час 100 грн не превышая 12 км, если будет свыше 12 км, то считается как следующий час