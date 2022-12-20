Как живут люди в Доминикане?

Похороны

В доминиканской культуре похороны связаны с определенными традициями, которые призваны показать уважение и заботу. Одна из таких традиций называется «кумплир». Cumplir ссылается на тот факт, что человек обязан пойти на похороны, хотят они этого или нет, потому что это их долг. После смерти в Доминиканской Республике начинается девятидневный траур. Эти девять дней состоят из трех дней скорби (плакала и воспоминаний), трех дней молчания (размышлений и благоговения) и трех дней освобождения (принятия и разделения). Обо всех странах и народах узнать вы можете на портале remarka.city.

Рождественские традиции

«Fuegos Artificiales» или фейерверки — это огромная часть празднования Рождества в Доминиканской Республике. В отличие от Северной Америки, где фейерверки в основном используют дети и подростки, здесь и взрослые, и дети используют их, чтобы создать дух Рождества. По всей стране есть стенды, которые специализируются на их продаже. Существует также традиционный обмен подарками под названием « Un Angelito», что переводится как «маленький ангел». Семья или другая группа кладет имя каждого члена в мешок, и каждый выбирает по одному. Затем они должны дарить этому человеку подарок каждую неделю в течение рождественских каникул, и личность дарителя должна оставаться в секрете до последнего дня, когда они раскроют себя.

Ты то, что ты носишь

В доминиканском обществе внешний вид очень важен, так как он используется для обозначения социального положения и степени успеха человека. Доминиканцы гордятся тем, что носят качественные ткани и покупают лучшую одежду, которую могут себе позволить. Благоприятно смотрятся дизайнерские лейблы, особенно из США.