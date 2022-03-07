Какие опции доступны для биохимического анализатора?

Какие критерии используются для оценки работы биохимического анализатора?

Для оценки производительности устройства можно использовать несколько критериев:

Метод работы: Анализатор биохимии может быть автоматическим или полуавтоматическим . В случае полностью автоматических анализаторов образцы и реагенты подготавливаются заранее, а затем помещаются в устройство, которое будет управлять ими и анализировать их от А до Я. Можно настроить цепочку испытаний и отрегулировать скорость. Полностью автоматические анализаторы больше подходят для средних и крупных лабораторий, которым необходимо анализировать большое количество образцов.

С другой стороны, полуавтоматические устройства предназначены больше для небольших лабораторий или медицинских учреждений, которые работают с меньшими объемами образцов. В этих случаях анализатор должен настраивать каждый тест отдельно, поэтому скорость тестирования ниже и не автоматизирована.

Скорость: это количество анализируемых образцов в час. Скорость значительно улучшается при использовании ионоселективных электродов (см. вопрос о типах технологии измерения, используемой биохимическим анализатором).

Режим произвольного доступа: обеспечивает высокую степень гибкости, особенно для лабораторий и больниц со средним и высоким уровнем активности. Они сталкиваются с постоянно растущими ограничениями и должны сокращать время обработки при одновременном повышении производительности. Благодаря произвольному доступу становится возможным загружать образцы случайным образом и непрерывно и получать результаты от пациента к пациенту как можно быстрее. Это позволяет скорости достигать интересных цифр, таких как 800 фотометрических тестов в час.