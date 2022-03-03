Какие растения выбрать для посадки вдоль забора на даче?

Как вид забора влияет на выбор растений

Подбор растений будет зависеть и от характера ограждения. Сетка-рабица станет идеальной опорой для вьющихся видов, но придется слегка корректировать их разрастание, чтобы под тяжестью зелени и цветов забор не прогибался. Плетистые розы, девичий виноград, клематисы, декоративная фасоль, актинидия – подходящих растений достаточно много. Хмель, хотя и популярен благодаря своей живучести, доставляет затем много хлопот по выпалыванию его побегов по всему участку.

Возле деревянного забора будут себя комфортно чувствовать практически любые деревья, кустарники и цветы. Боярышник и барбарис, сирень и бузина, туя и другие хвойные, слива и вишня, роскошная гортензия – невозможно перечислить хотя бы самые популярные виды.

Важно! Кустарники нельзя размещать вплотную к забору. При их посадке ройте посадочные ямы на расстоянии 1-2 метра.

У металлического забора своя специфика, так как он накаляется на солнце и не все растения выдержат такое соседство. Придется выбирать самые стойкие и неприхотливые: декоративные клены, березу, сирень и шиповник.

Высаживая цветы перед оградой, нужно учитывать, что они не маскируют, а наоборот, привлекая внимание к себе, поневоле подчеркивают недостатки забора, поэтому его нужно будет привести в порядок.