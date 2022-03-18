Какой предохранитель использовать для внутреннего светодиодного освещения?

Если вы только что установили в свой автомобиль новый комплект светодиодных фонарей, вам может быть интересно, какой предохранитель использовать. В большинстве случаев предохранитель для внутреннего освещения будет таким же, как и для плафона. Однако, если в вашем автомобиле есть отдельные предохранители для освещения салона и плафона, вам нужно будет использовать тот, который предназначен для освещения салона.

Если вы не знаете, какой предохранитель использовать, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или обратитесь к профессиональному механику на сайте. В большинстве случаев правильный предохранитель будет четко обозначен. Как только вы нашли подходящий предохранитель, просто замените старый на новый.

Какой предохранитель использовать для светодиодных ламп?

Это говорит о том, что предохранитель на 4,16 ампер будет приемлемым. Тем не менее, нам нужно учитывать дополнительный предохранитель на 20% больше силы тока, точно так же, как мы делаем это при расчете правильных драйверов для нашей светодиодной ленты. Тогда мы бы предположили, что для этой работы идеально подойдет предохранитель на 5 А.

Вам нужен предохранитель большего размера для светодиодных ламп?

А. Это будет хорошо. Предохранитель с большей силой тока не перегорит ваши светодиоды.

Какой размер предохранителя мне нужен для светодиодных ламп 12 В?

Поскольку эти лампы потребляют такое небольшое количество электроэнергии, достаточно предохранителя на 2 ампера. Поскольку предохранители с такой малой силой тока легко доступны, вы можете использовать их в автомобиле.