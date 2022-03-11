Каковы характеристики высокоэффективной среды обучения?

Где бы мы ни находились, нам всем хотелось бы, чтобы наши классы были «интеллектуально активными» местами. Высокоэффективный и способствующий личностно-ориентированному обучению.

Но что это значит?

Реальность такова, что единого ответа не существует, потому что преподавание и обучение неудобно рассматривать как отдельные события или отдельные «вещи». Это все риторика, пока мы не наденем наши белые халаты и не изучим это под микроскопом, после чего такие абстракции, как любопытство, подлинность, самопознание и привязанность, будет трудно определить.

Итак, мы собрали один взгляд на характеристики высокоэффективного класса. Они могут действовать как своего рода критерии для сравнения ваших собственных — посмотрите, заметите ли вы закономерность.

1. Студенты задают вопросы — хорошие вопросы

Это не приятный вывод, но очень важный для того, чтобы весь процесс обучения работал.

Роль любознательности была изучена (и, возможно, недостаточно изучена и недооценена), но достаточно сказать, что если учащийся приступает к любой учебной деятельности практически без естественной любознательности, перспективы осмысленного взаимодействия с текстами, средствами массовой информации и конкретными задачами мрачны.

Многие учителя заставляют учащихся задавать вопросы в начале разделов или уроков, часто безрезультатно. Вопросы-клише, отражающие недостаточное понимание содержания, могут отбить у учителей охоту «разрешать» их. Но факт остается фактом — если учащиеся не могут задавать хорошие вопросы — даже в начальной школе — что-то где-то отключено.

2. Вопросы важнее ответов

Вопросы важнее ответов . Поэтому имеет смысл, что если хорошие вопросы должны вести к обучению, то этим вопросам будет придаваться ценность. А это означает добавление валюты, когда это возможно — оценки (вопросы как оценка!), кредит (дайте им баллы — они любят баллы), творческое курирование (письмо в виде граффити на больших листах стикеров на стенах классной комнаты) или просто похвала и искреннее уважение. Посмотрите, не заметите ли вы изменений.