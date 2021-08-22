Какую бумагу используют для офисной техники

Принтеры, МФУ и другие подобные устройства используются для самых разных целей. Они необходимы для того, чтобы распечатать тексты, построить графики и диаграммы, создать эскизы, записать свои планы и т.д. В зависимости от целей применения данной техники могут понадобиться различные виды бумаги. В частности, сегодня в любом офисе нельзя обойтись без бумаги для:

цветной лазерной печати;

факсов;

широкоформатной печати.

Цветная лазерная печать

Бумага для цветной лазерной печати используется при оформлении документов особой важности. Такие документы должны иметь презентабельный внешний вид. Именно поэтому для их создания используют исключительно высококачественные расходники.

Эта разновидность бумаги отличается высоким уровнем плотности. Она может иметь различную структуру: от гладкой до суперглянцевой. При выборе этого расходного материала нужно учитывать такие критерии:

Степень плотности. Оптимальным вариантом считается показатель в пределах от 80 до 90 г/м 2 .

. Гладкость поверхности. От данного нюанса зависит четкость напечатанных текстов и изображений.

Степень прозрачности. Если необходима 2-сторонняя печать, то лист должен быть исключительно непрозрачным.

Степень белизны. Для создания особо важных документов желательно выбирать листы со степенью белизны от 98%.

Степень пыльности. Данный параметр также влияет на четкость напечатанных текстов и изображений. К тому же бумага с высоким уровнем пыльности способствует засору валиков и механизма печатающего устройства.

Факс

Для печати факсов используются специальные рулоны. При выборе этих расходных материалов также нужно учитывать показатели плотности. Более плотная термобумага исключает возможность скручивания напечатанного документа. Еще один важный нюанс – диаметр ролика печатающего устройства. Чем толще этот механизм, тем длиннее намотка. Следовательно, в таком случае уменьшается расход рулонов для факса.

Широкоформатная печать

В офисах также часто возникает необходимость в печати широкоформатных документов. В данном случае подразумевается создание документов на листах большого размера. Речь о листах формата А3. Такая бумага обычно используется в процессе рекламных кампаний и презентаций. Также возможна печать на еще более крупных листах – от А2 до А0. Необходимость в использовании такой бумаги возникает в том случае, если нужно напечатать изображения для баннеров, билбордов, ситилайтов и т.д.

Остается добавить, что при выборе бумаги для широкоформатной печати следует обязательно учитывать такие параметры: плотность, степень непрозрачности, влажность, гладкость, ровность, качество краев и уровень электризации.