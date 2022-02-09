Кардио упражнения: как построить программу тренировок и похудеть

Жим ногами в тренажере

Займите положение на тренажере для жима ног. Ступни должны расположиться в верхней части платформы на ширине плеч. Носки смотрят в стороны. Убрав ограничители, сгибайте ноги в коленях, опуская платформу до положения, когда колени будут согнуты под углом 90. Затем вернитесь в исходное положение. 20 повторений. За 10 минут 20 ккал.

Кранчи на тренажере

Займите исходное положение сидя на тренажере. Ноги потребуется зафиксировать под валиком, взяться руками за рукоятки. Скручивайте туловище на вдохе, максимально приблизив грудную клетку к тазу. На выдохе вернитесь в исходное положение. Зафиксируйте ноги под валиком. Возьмитесь руками за рукоятки. 15 повторений. 10 минут – 6 ккал.

Согласуйте свою работу в тренажерном зале с инструктором. Тщательно соблюдайте технику выполнения ТОП кардио упражнений. Постоянно меняйте тренажеры, чтобы организм не успел адаптироваться.

Как правильно организовать свое питание, чтоб кардио давало результат?

Тренировочный процесс не оправдает ожиданий, если вы не будете тщательно следить за своим питанием. Главный принцип похудения – контроль поступающих в организм калорий. Перебор калорий приведет к набору лишних килограмм.

Часто вес стоит на месте из-за того, что человек принимает пищи ровно столько, сколько требует организм. Снижение количества калорий – единственный способ истощения жировых запасов. Иного пути нет.

Для начала урежьте продукты с большим содержанием углеводов. В рационе спортивного человека преобладает белок. Остаток продуктов, содержащих углеводы, употребляйте исключительно в первой половине дня.

Относительно жиров мнения экспертов разделились. Абсолютно точно исключите из рациона жареное, жирное мясо. Исключение – рыба, ее необходимо есть как минимум один раз в неделю, компенсируя тем самым потребность организма в жирных кислотах.

Выводы

Кардио тренировки имеют минимум противопоказаний и дают устойчивый результат. Это комплексная работа организма, основная цель которой – подготовить сосуды и сердце к интенсивным нагрузкам и разогреть мышцы. Упражнения этого типа подходят как для домашнего выполнения, так и для занятий в тренажерном зале.