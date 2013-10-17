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Такие элементы декора стен, как живопись, графика или панно – предметы далеко не первой необходимости. Но именно они способны создать вам настроение, дать заряд бодрости или успокоить. А интерьеру придать завершённость и неповторимое очарование. Эти предметы могут стать главной достопримечательностью каждого дома, подчеркнуть его индивидуальность.

Лучшим украшением стен служит авторская живописная либо графическая работа – картина. Важно, чтобы выбранное произведение подчёркивало общую идею вашего дома. Долговечным элементом декора является настенная живопись, или фреска. Её используют для визуального расширения небольшого помещения.

Остановив мгновенье. Картины, постеры, панно в интерьере

В эпоху цифровых технологий доступной альтернативой дорогостоящей живописи стали фотокартины, или печать на холсте. Современные технологии позволяют наносить изображения не только на холст или фотобумагу, но и на стекло, керамику, мебель.

Самый экономичный из современных видов декора стен – постер. Они украсят любое пространство, но наиболее выигрышно будут смотреться на стенах, выкрашенных в светлые, нейтральные цвета. Постеры оформляют в паспарту или в раму со встроенной подсветкой. Как и фотокартины, их можно печатать на холсте или создавать в виде модулей. Кроме того, постеры можно упаковать в лёгкое стекло.

Если вы желаете украсить дом предметом декора, существующим в единственном экземпляре, закажите или сделайте своим руками настенное панно. Их выполняют во всевозможных техниках. Так же, не плохой деталью в интерьере может стать классическое зеркальное панно на стену, заказать который можно здесь.

Обратите внимание на важные нюансы. Полотно в пастельной гамме останется незамеченным на фоне тёмной мебели и яркого текстиля, а изображение в насыщенных тонах будет явно чужим в слишком утончённом, мягком интерьере.

Учитывайте пропорции помещения. Картина в светлых тонах сделает комнату просторнее, а в тёмных – уменьшит. Мелкие экспонаты можно группировать вокруг самого крупного. Поскольку в большинстве случаев их рассматривают сидя, старайтесь размещать картины на стене немного ниже уровня, который вам кажется необходимым.