Клиника Sothys в Геленджике — передовые технологии в Косметологии!

Проблемы косметологического характера волновали человечество (особенно его прекрасную половину) всегда. Но только сегодня, с современным технологическим развитием, эти проблемы начали успешно решаться. Важнее всего, что в полном объеме эти передовые косметологические технологии доступны и в нашей стране.

Более того, самые современные клиники косметологии сегодня работают не только в столицах или миллионниках, но и в относительно небольших городах, в том числе и курортных. В качестве примера может быть упомянута работающая в Геленджике — Sothys, которую можно отнести к категории передовых профильных клиник, оказывающих широкий спектр услуг.

Подробнее о клинике

Сегодня косметология Sothys в Геленджике является лицензированным учреждением, работающим по высоким европейским стандартам. В клинике оказывают услуги эстетической, аппаратной и медицинской косметологии, используя передовое оборудование от лучших производителей. Здесь работает команда высококлассных профессионалов, постоянно повышающих свою квалификацию и берущих на вооружение передовые мировые технологии. Кроме того, в этом месте можно отыскать услуги стандартных салонов красоты.

Основные направления работы:

Лифтинг и подтяжка лица.

Если вам нужен косметолог в Геленджике, который проведёт подтяжку лица, то в Sothys вы сможете найти все необходимые услуги. На сегодняшний день здесь доступны следующие виды услуг: RF, SMAS, нитевой лифтинг, нейромезолифтинг, плазмолифтинг, полимолочные комлексы, контурная пластика, а так же коктейль Монако!

Лазерное омоложение.

Также косметология Sothys в Геленджике предоставляет широкий спектр омолаживающих процедур на основе современных лазерных технологий. Воздействие лазерного излучения может решать несколько проблем одновременно, начиная от разглаживания морщин и устранения пигментных пятен, и заканчивая возвратом коже эластичности и даже удалением рубцов, последствий травм и ожогов.

Лазерная эпиляция.

Удаление волос в нежелательных местах во все времена было довольно болезненной и не самой эффективной процедурой. Однако современные технологии лазерной эпиляции изменили всё! Благодаря тому, что центр косметологии Sothys использует самые современные технологии, лазерная эпиляция осуществляется максимально быстро, эффективно и безболезненно. Лазер поглощает лишь меланин волос, не затрагивая этот пигмент в окружающих тканях кожи. Процедура не сопровождается длительным реабилитационным процессом, и клиент сразу может вернуться к привычной жизни.

Инъекции ботокса.

Классический способ разглаживания морщин не теряет актуальности и в наши дни. К тому же в Sothys эта методика стала куда более современной, что касается как эффективности, так и безопасности процедуры. Для инъекций используются необычайно тонкие иглы, что исключает какие-либо неприятные ощущения. Эффект от инъекций ботокса заметен уже через несколько дней, и нарастает в течение следующих недель. При этом повторять процедуру можно примерно через полгода.

Озонотерапия

Правильное применение такого газа, как озон, оборачивается целым комплексом положительных эффектов на организм. С точки зрения косметологии речь идёт об омоложении кожи и устранении различных косметических дефектов. В представленном по адресу https://sothys.pro/ центре Sothys данную процедуру проводят квалифицированные врачи, использующие передовые технологии, что гарантирует быстрый эффект и полную безопасность.

Криотерапия при помощи жидкого азота.

Благоприятное влияние холода на кожу известно уже очень давно. Со временем этот эффект всё более активно изучался и использовался путём применения передовых технологических решений. Кто-то скажет, что жидкий азот является слишком холодным, и не может оказывать положительное влияние. Однако если воздействие является кратковременным, то позитивные эффекты действительно достигаются. Благодаря усилению кровотока кожа начинает получать полноценное питание, становится более здоровой и красивой. После процедур криотерапии лицо выглядит отдохнувшим и молодым, причем эффект довольно продолжителен.

Выше мы перечислили лишь некоторые услуги, тогда как в центре Sothys их намного больше. Тут и обёртывание для тела, и люкс гидрирование OBAGI, и карбокситерапия СО2, и липолитики, и многое другое. При этом здесь всегда следят за развитием косметологической сферы, предоставляя своим клиентам самые новые и эффективные решения.

Причём все эти технологические достижения представлены по вполне разумным ценам, что делает косметологию Sothys максимально доступной. Постоянно проводятся акции, а также имеются подарочные сертификаты, позволяющие пройти процедуры на ещё более выгодных условиях!